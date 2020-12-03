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Рубль РФ вырос до максимума за 78 дней, евро до максимума за 92 дня утром 3 декабря

03.12.2020 11:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Рубль РФ вырос до максимума за 78 дней, евро до максимума за 92 дня утром 3 декабря
Иллюстративное фото
Валютная корзина дорожает уже десятые торги подряд. Сегодня утром на БВФБ её значение выросло ещё на 0,16% до максимума за 80 дней.

С начала декабря корзина валют выросла в цене на 0,75%. Это больше чем было за весь ноябрь (+0,62%).

Валютная корзина за последние 14 торгов уже 13-й раз двигается вверх.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by по состоянию на 10:26:

Курс доллара опустился всего на 0,0024 BYN до 2,5857 BYN/USD.

Доллар дешевеет второй день, но общее ослабление американской валюты за это время составило всего 0,0048 BYN. До этого была серия из шести повышений подряд и +0,0391 BYN в копилку доллара.

Курс евро вырос ещё на 0,0101 BYN до 3,1350 BYN/EUR. Это максимальное значение за 92 дня.

Евро продолжил серию уже восьмым укреплением подряд, за это время его курс подскочил на 0,1066 BYN.

На рынке форекс евро подорожал к доллару выше уровня 1,21 USD/EUR. Это максимальное значение за 2,5 года.

Курс российского рубля поднялся на 0,0091 BYN до 3,4338 BYN/100 RUB — максимума за 78 дней.

Московская биржа


Российский рубль вчера вечером к закрытию торговой сессии отбросил доллар до уровня 75,07 — минимума за 2,5 месяца.

Сегодня утром доллар немного отыгрался, подорожав до 75,25 российских рублей.

Евро открыл торги на бирже в Москве ростом до 91,20 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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