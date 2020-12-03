|
Рубль РФ вырос до максимума за 78 дней, евро до максимума за 92 дня утром 3 декабря
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
С начала декабря корзина валют выросла в цене на 0,75%. Это больше чем было за весь ноябрь (+0,62%).
Валютная корзина за последние 14 торгов уже 13-й раз двигается вверх.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара опустился всего на 0,0024 BYN до 2,5857 BYN/USD.
Доллар дешевеет второй день, но общее ослабление американской валюты за это время составило всего 0,0048 BYN. До этого была серия из шести повышений подряд и +0,0391 BYN в копилку доллара.
Курс евро вырос ещё на 0,0101 BYN до 3,1350 BYN/EUR. Это максимальное значение за 92 дня.
Евро продолжил серию уже восьмым укреплением подряд, за это время его курс подскочил на 0,1066 BYN.
На рынке форекс евро подорожал к доллару выше уровня 1,21 USD/EUR. Это максимальное значение за 2,5 года.
Курс российского рубля поднялся на 0,0091 BYN до 3,4338 BYN/100 RUB — максимума за 78 дней.
Московская биржа
Российский рубль вчера вечером к закрытию торговой сессии отбросил доллар до уровня 75,07 — минимума за 2,5 месяца.
Сегодня утром доллар немного отыгрался, подорожав до 75,25 российских рублей.
Евро открыл торги на бирже в Москве ростом до 91,20 российских рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала декабря корзина валют выросла в цене на 0,75%.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)