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Путин предложил Лукашенко «уйти спокойно и не тянуть с этим» - «Ъ»
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
Вот фрагмент из
«Александр Лукашенко сосредоточился для начала на осмыслении своей решающей роли в противостоянии с НАТО у западных границ ОДКБ.
— В первую очередь,— подчеркнул он,— речь идет о размещении дополнительного американского контингента в Польше и ее планах по созданию новых объектов военной инфраструктуры. Мы отчетливо видим увеличение системных мероприятий военного характера на территории этой страны и в государствах Балтии. Вместе с тем под прицелом военной активности находятся не только национальные интересы Беларуси. В данном контексте следует рассматривать и заявление НАТО о разработке некой новой стратегической концепции: полагаю, уже всем ясно, против кого и против чего она будет направлена.
Против, надо полагать, ОДКБ и России. А если отбросить ложный стыд формулировок — против Владимира Путина.
Немного неожиданно Александр Лукашенко описал многомесячные протесты против него лично в его собственной (как ему кажется) стране:
— В свою очередь, пандемия не только осложнила проблемы международного взаимодействия, но и спровоцировала обострение социальных конфликтов. Речь идет о беспрецедентных массовых беспорядках во всем мире!
Видимо, и беспорядки в Минске той же пандемической природы.
— Уже понятно, — продолжил президент Беларуси,— что это не спонтанное проявление недовольства, как нам стараются преподнести в средствах массовой информации! Международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса.
Налицо хорошо продуманная, срежиссированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже с интересами собственных народов…
Александр Лукашенко был все ближе к тому, чтобы назвать вещи своими именами:
— Очевидно, что универсальный баланс между гражданскими свободами и интересами национальной безопасности в западном обществе так и не найден. Видимо, именно из этого проистекает все более бесцеремонное навязывание международному общественному сознанию двойных стандартов. То есть, с одной стороны, чрезвычайно жесткая реакция западных властей на протесты и в целом непопулярная государственная политика преподносятся ими как объективная необходимость. С другой стороны, меры иных стран по обеспечению стабильного развития, поддержанию правопорядка и законности выставляются как диктатура и деспотизм, хотя эти меры на порядок меньше, чем у них самих.
Это уже про лично про себя.
— В условиях этих неравноправных систем координат манипулирование людьми, применение гибридных воздействий и технологий так называемых цветных революций стали обычным явлением! — сообщил Александр Лукашенко.— Более того, никаких тут «цветных революций» нет, это обычные мятежи!
Он все-таки до сих пор неувядаем, этот мощный старик.
— Именно поэтому Беларусь в 2020 году испытывает на себе откровенное вмешательство во внутренние дела, в том числе через провоцирование гражданского недовольства. Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры, в противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества. Сейчас уже нет сомнений, что на кону стояли и до сих пор стоят гражданский мир и целостность нашей Беларуси. Притом нам предлагают поменять власть, законы и социальное ориентирование с особой формой циничности, уже даже не прячутся эти предложения за какие-то дипломатические формулировки!
Почему-то Александру Лукашенко до сих пор трудно признать, что белорусский народ совершенно не приемлет его по своим, можно сказать, глубоко личным причинам и, может, даже все-таки стерпел бы его снова, но были же 9–12 августа, и после этого — нет, не стерпел.
— Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси! — прямо заявил Александр Лукашенко.
Да, честно говоря, не без этого.
— Причем мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе! — припечатал или даже пригвоздил он.
— Особо хочу подчеркнуть: конечно, хорошо, что мы хоть по телевизору встречаемся, но ситуация такова, что мы обязательно должны встретиться и, учитывая уроки последних событий, обсудить перспективы наших действий, чтобы этого не допустить впредь во всех странах. Никому нельзя самоуспокаиваться в данной ситуации! — подчеркнул он.
Кроме него самого, ведь он-то все-таки переболел, хоть и не верил — не только в то, что переболеет, но и в то, что заболеет.
Господин Путин был аккуратен, борьбу Александра Лукашенко с его народом не поддерживал, «с оголтелым поведением» западным стран с легкостью соглашался: да, это его тема.
— Беспокоит действительно вмешательство извне: финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее. Надо дать возможность, в конце концов, народам самим разобраться с вопросами, которые представляют для них особый интерес. Мы видели, как происходило развитие событий, скажем, в арабском мире в ходе так называемой арабской весны. К чему это привело? Я уже не говорю про всякие другие «цветные революции», но здесь к чему привело? Известно, что всегда объясняют лучшими намерениями, а, как известно, хорошие намерения — ими вымощена дорога в ад. Вот к чему ведут эти хорошие намерения и попытки вмешательства и само вмешательство во внутренние дела других государств!
Но вот та фраза: «Надо дать возможность народам самим разобраться в ситуации…» Это приговор власти Александра Лукашенко в Беларуси.
Господин Путин высказался и даже более определенно:
— Но я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно, без всяких резких движений выстроить и диалог внутриполитический со всеми политическими силами, и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и без всякого вмешательства извне. Не сомневаюсь нисколько, что это получится, в том числе имея в виду и политический опыт президента Беларуси.
То есть он в который раз предложил ему уйти спокойно и не тянуть с этим…»
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«Он все-таки до сих пор неувядаем, этот мощный старик...»
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