Гайдукевич предлагает запретить в Беларуси заниматься политикой получающим финансовую помощь извне

О необходимости запретить в Беларуси заниматься политикой тем, кто финансируется извне, депутат Палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич заявил в эфире телеканала ОНТ.





По мнению депутата, в республике следует закрыть возможность участвовать в политических процессах тем, кто финансируется извне.

Лидер ЛДПБ пояснил, что политик никогда не станет отстаивать интересы Беларуси, если получает финансовую помощь из-за границы.