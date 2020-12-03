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Гайдукевич предлагает запретить в Беларуси заниматься политикой получающим финансовую помощь извне

03.12.2020 11:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

О необходимости запретить в Беларуси заниматься политикой тем, кто финансируется извне, депутат Палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич заявил в эфире телеканала ОНТ.

Гайдукевич предлагает запретить в Беларуси заниматься политикой получающим финансовую помощь извне

По мнению депутата, в республике следует закрыть возможность участвовать в политических процессах тем, кто финансируется извне.

Лидер ЛДПБ пояснил, что политик никогда не станет отстаивать интересы Беларуси, если получает финансовую помощь из-за границы.

 
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О необходимости запретить в Беларуси заниматься политикой тем, кто финансируется извне, депутат Палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии...
 
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