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Проезд в общественном городском транспорте Минска подорожает 9 декабря

03.12.2020 11:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Проезд в общественном городском транспорте Минска подорожает 9 декабря. Соответствующее решение Мингорисполкома размещено 3 декабря на Национальном правовом интернет-портале и вступит в силу через пять дней после официального опубликования.

Проезд в общественном городском транспорте Минска подорожает 9 декабря

Отмечается, что тариф на проезд в городском общественном транспорте увеличится на 10 копеек. Так, одна поездка в автобусах, работающих в обычном регулярном сообщении, а также троллейбусах, трамваях обойдется пассажирам в 75 копеек (при покупке у водителя — 80 копеек). Талон в автобусах экспресс-маршрутов будет стоить 90 копеек (95 у водителя).

Стоимость жетона метро вырастет до 80 копеек.

Кроме того, на 15% повысятся цены на проездные документы.

Тариф на проезд в пригородном транспорте увеличится на 1 копейку за 1 км.

Последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Минска дорожала в декабре прошлого года. Тогда цена одной поездки возросла на 5 копеек.

 
Теги: Минск
 
 
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Проезд в общественном городском транспорте Минска подорожает 9 декабря. Соответствующее решение Мингорисполкома размещено 3 декабря на Национальном правовом...
 
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