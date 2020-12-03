Почему ноги мерзнут даже в тепле? Врач отвечает на популярный вопрос

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С наступлением зимы согреться становится труднее. И первыми от переохлаждения чаще всего страдают ноги. Но когда зябкость ног не связана с холодом? И на что еще она может указывать? Врач-ангиохирург (флеболог), кандидат медицинских наук Александр Павлов отвечает на популярные вопросы.



Александр ПавловКандидат медицинских наук, врач- ангиохирург (флеболог) высшей категории медицинского центра «Блоссом Клиник» Кандидат медицинских наук, врач-(флеболог) высшей категории медицинского центра «Блоссом Клиник»

— Прежде чем пытаться объяснить, из-за чего мерзнут ноги, руки или другие части тела, надо разобраться со смыслом этого понятия. Как правило, под «мерзнут» подразумевается ощущение холода. Это нормальная защитная реакция, которая помогает организму осознать, что физические условия не оптимальные.

Ощущение «замерзания ног» — это вопрос восприятия. На восприятие может влиять очень длинный перечень факторов как физических, так и психоэмоциональных. Например, влюбленный, или воодушевленный какой-то идеей человек, или победитель соревнований почти никогда не ощущает холод, даже если снаружи объективно холодно. Гормоны в крови такого человека не только краткосрочно меняют терморегуляцию и сосудистый тонус, но и изменяют реактивность нервной системы, — меняют восприятие. Совсем другое дело, когда человек находится в подавленном психоэмоциональном состоянии, депрессии — он куда острее ощущает холод.

Могут вообще не ощущать холод (впрочем, и жару) люди с некоторыми органическими или функциональными неврологическими расстройствами (например, после спинальной травмы, на фоне диабетической или токсической нейропатии). Восприятие температуры окружающей среды зависит также от возможностей организма к терморегуляции, а потому зависит от запаса и доступности питательных веществ (после еды холод ощущается менее остро), выраженности подкожного жира, темперамента, гормонального статуса, приема некоторых лекарственных препаратов, толерантности к физической нагрузке и т.д.

Поэтому ситуацию «мерзнущих ног» нужно рассматривать как патологическую не в сравнении с окружающими, а только в сравнении со своими персональными предшествующими ощущениями. И говорить как о патологии, когда это не ситуационная проблема, а длительно присутствующее состояние.

То есть надо переживать, если такая проблема появилась внезапно?

Действительно, если раньше человек ощущал себя хорошо и комфортно, а теперь ровно в тех же условиях (в той же обуви, квартире, при той же температуре на улице) постоянно ощущает холод, то в первую очередь нужно исключить ситуационные факторы: негативный психоэмоциональный фон, общую накопившуюся усталость, недосып, недостаток питания или изменившийся характер питания (например, диета).

Если указанных факторов нет, стоит задуматься о наличии какой-то функциональной или органической патологии, влияющей на уровень обменных процессов (гормональный статус, функция печени, сердца, состав крови) или на кровоснабжение и иннервацию конечностей (поражения сосудов и сердца, дефицит гемоглобина).

Если зябкость ног является единственным симптомом, то, как правило, состояние не связано с патологическими процессами в организме. Но бывают симптомы, которые не специалист может не замечать в повседневной жизни. К ним можно отнести плаксивость, вялость, небольшую отечность при гипотиреозе или сухость кожи, гипотрихоз голеней и стоп на ранних стадиях атеросклероза.



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Замерзание ног может быть связано с анемией?

Да. Дефицит гемоглобина сопровождается сниженным переносом кислорода и снижением общей эффективности тканевого метаболизма. То есть организм постоянно находится в состоянии дефицита энергии, на этом фоне пытается понизить теплоотдачу, согревая в первую очередь жизненно важные структуры «ядра», снижая кровоснабжение конечностей. От этого конечности ощущаются холодными. Можно вспомнить клише умирающего человека из кино — особенно после ранения и кровопотери: герой дрожащим голосом говорит, что ему холодно. Это гротеск, но максимально близкий к истине. Кровопотеря всегда сопровождается охлаждением. Но кровопотеря и ранения — это острые состояния, а вот дефицит железа или некоторых витаминов (фолиевой кислоты, В12) могут приводить к хронической анемии со схожими проявлениями.

Наличие каких дополнительных симптомов должно послужить причиной обращения к врачу?

Если, кроме зябкости ног, присутствует постоянная слабость, утомляемость, то это может быть признаком анемии, дефицита гормонов щитовидной железы или эндемичного дефицита йода. Утомляемость и одышка, особенно в сочетании с отеками ног, могут указывать на проблемы в сердечной деятельностью. Резкая бледность кончиков пальцев ног и рук, ассиметричное восприятие зябкости правой и левой конечности, боли в пальцах, выпадение волос на голенях и стопах с большой долей вероятности будут указывать на нарушение артериального кровоснабжения. Видимые расширенные вены в сочетании с отечностью, утомляемостью ног к вечеру указывают на затруднение венозного возврата.

Всегда ли безопасно ли к мерзнущим ногам прикладывать грелку?

В большинстве случаев — безопасно, за исключением тяжелой нейропатии или острого обморожения. В подобных ситуациях нарушается чувствительность, и при неосторожном использовании грелки или грубом растирании можно вызвать ожог или травмировать ткани.

На что зимой нужно обратить внимание, чтобы сохранить ноги в тепле?

Нужно правильно подбирать одежду и обувь. Одежда в холода предпочтительнее многослойная, а обувь обязательно свободная и утепленная. Необходимо хорошо и регулярно питаться, обязательно с приемом горячей пищи. Очень полезна для регуляции обменных процессов и сосудистого тонуса постоянная физическая активность. И обязательно нужно радовать себя чем-нибудь, поскольку физическое восприятие тесно связано с психоэмоциональным статусом.