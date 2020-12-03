ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

25-летнему минчанину дали штраф за надписи в доме ОМОНа — 5400 рублей

03.12.2020 12:09 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня суд Первомайского района вынес решение по уголовному делу о надписях в подъезде дома, где живут омоновцы. Обвиняемого Германа Кузнецова судили по статье 341 УК РБ — «Осквернение сооружений и порча имущества». 25-летний минчанин признал свою вину и возместил нанесенный ущерб, оцененный в 216 рублей. Прокурор запросила для него месяц ареста, однако суд вынес иное решение — штраф в размере 200 базовых величин, или 5400 рублей, рассказали Onliner в суде Первомайского района.

25-летнему минчанину дали штраф за надписи в доме ОМОНа — 5400 рублей

Напомним, 25-летний парень нашел в интернете сведения о месте жительства сотрудников ОМОНа и 7 октября решил оставить на стенах их дома послание. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 341 УК, санкции которой предусматривают общественные работы, штраф или арест.

Во время опроса, часть которого опубликована на сайте милиции, молодой человек говорит, что таким образом хотел привлечь внимание к тому, что некоторые люди (в том числе силовики) переходят границы. В конце ролика он говорит, что сожалеет о содеянном.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня суд Первомайского района вынес решение по уголовному делу о надписях в подъезде дома, где живут омоновцы. Обвиняемого Германа Кузнецова судили по статье 341...
 
Новости дня
Новости разные
 
За разбитое стекло в гражданском бусе — год лишения свободы. Парень подумал, что там ОМОН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика