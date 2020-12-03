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25-летнему минчанину дали штраф за надписи в доме ОМОНа — 5400 рублей
Источник материала: Onliner
Сегодня суд Первомайского района вынес решение по уголовному делу о надписях в подъезде дома, где живут омоновцы. Обвиняемого Германа Кузнецова судили по статье 341 УК РБ — «Осквернение сооружений и порча имущества». 25-летний минчанин признал свою вину и возместил нанесенный ущерб, оцененный в 216 рублей. Прокурор запросила для него месяц ареста, однако суд вынес иное решение — штраф в размере 200 базовых величин, или 5400 рублей, рассказали Onliner в суде Первомайского района.
Напомним, 25-летний парень нашел в интернете сведения о месте жительства сотрудников ОМОНа и 7 октября решил оставить на стенах их дома послание. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 341 УК, санкции которой предусматривают общественные работы, штраф или арест.
Во время опроса, часть которого опубликована на сайте милиции, молодой человек
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Сегодня суд Первомайского района вынес решение по уголовному делу о надписях в подъезде дома, где живут омоновцы. Обвиняемого Германа Кузнецова судили по статье 341...
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