25-летнему минчанину дали штраф за надписи в доме ОМОНа — 5400 рублей

Источник материала: Onliner

Сегодня суд Первомайского района вынес решение по уголовному делу о надписях в подъезде дома, где живут омоновцы. Обвиняемого Германа Кузнецова судили по статье 341 УК РБ — «Осквернение сооружений и порча имущества». 25-летний минчанин признал свою вину и возместил нанесенный ущерб, оцененный в 216 рублей. Прокурор запросила для него месяц ареста, однако суд вынес иное решение — штраф в размере 200 базовых величин, или 5400 рублей, рассказали Onliner в суде Первомайского района.





Напомним, 25-летний парень нашел в интернете сведения о месте жительства сотрудников ОМОНа и 7 октября решил оставить на стенах их дома послание. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 341 УК, санкции которой предусматривают общественные работы, штраф или арест.

Во время опроса, часть которого опубликована на сайте милиции, молодой человек говорит , что таким образом хотел привлечь внимание к тому, что некоторые люди (в том числе силовики) переходят границы. В конце ролика он говорит, что сожалеет о содеянном.

