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За разбитое стекло в гражданском бусе — год лишения свободы. Парень подумал, что там ОМОН

03.12.2020 12:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

18-летнему учащемуся колледжа инкриминировано хулиганство. По данным Генпрокуратуры, обстоятельства случившегося таковы: «В середине августа нетрезвый парень направлялся со своими знакомыми к месту проведения митинга в Солигорске. Увидев Volkswagen Transporter, он предположил, что на нем могли передвигаться сотрудники ОМОНа. Обвиняемый имевшимся при нем молотком разбил правое боковое стекло авто».

— Собственнику транспортного средства был причинен ущерб на 200 рублей, — рассказали в прокуратуре. — В судебном заседании обвиняемый признал вину в полном объеме, раскаялся в содеянном. Материальный ущерб возместил еще в ходе предварительного следствия.

Суд Солигорского района вынес обвинительный приговор и на основании части 1 статьи 339 УК Беларуси назначил наказание в виде 1 года лишения свободы. С обвиняемого в пользу потерпевшего также взысканы 300 рублей в счет возмещения морального вреда.

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18-летнему учащемуся колледжа инкриминировано хулиганство. По данным Генпрокуратуры, обстоятельства случившегося таковы: «В середине августа нетрезвый парень...
 
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