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В сеть попали фотографии обновленной Lada Niva
Источник материала: Onliner
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Машина получит полностью доработанный кузов в стиле концепта Chevrolet Niva II (2014 год) и Toyota RAV4. Дизайнеры переделали пластиковые защитные накладки по периметру кузова. Решетка радиатора стала больше и получила форму трапеции. Нижняя часть переднего бампера, расширители колесных арок и боковые молдинги сделаны из неокрашенного тисненого пластика. На снимке запечатлена версия для off-road — у нее к левому крылу прикреплен шноркель.
Chevrolet Niva производится уже без малого 20 лет (ее представили в 2002-м). В основе ее конструкции лежит проект ВАЗ-2123, который впервые представили широкой публике как новую Lada Niva в 1998-м. За все время модель пережила лишь одну крупную модернизацию: в 2009 году она получила обвес кузова разработки ателье Bertone и ряд изменений в салоне. Автомобиль оснащается 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 л. с., механической 5-ступенчатой коробкой передач, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. Привод — постоянный полный.
зеленый, внедорожник, бензин 1.7 л, механическая, полный привод
серебристый, внедорожник, бензин 1.7 л, механическая, полный привод
серый, внедорожник, бензин 1.7 л, механическая, передний привод
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