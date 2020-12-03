В сеть попали фотографии обновленной Lada Niva

Источник материала: Onliner

Читатели Drom прислали в редакцию фотографии обновленного внедорожника Lada Niva (раньше он назывался Chevrolet Niva). Представители «АвтоВАЗа» подтвердили, что это фото настоящей модернизированной модели.

Машина получит полностью доработанный кузов в стиле концепта Chevrolet Niva II (2014 год) и Toyota RAV4. Дизайнеры переделали пластиковые защитные накладки по периметру кузова. Решетка радиатора стала больше и получила форму трапеции. Нижняя часть переднего бампера, расширители колесных арок и боковые молдинги сделаны из неокрашенного тисненого пластика. На снимке запечатлена версия для off-road — у нее к левому крылу прикреплен шноркель.

Chevrolet Niva производится уже без малого 20 лет (ее представили в 2002-м). В основе ее конструкции лежит проект ВАЗ-2123, который впервые представили широкой публике как новую Lada Niva в 1998-м. За все время модель пережила лишь одну крупную модернизацию: в 2009 году она получила обвес кузова разработки ателье Bertone и ряд изменений в салоне. Автомобиль оснащается 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 л. с., механической 5-ступенчатой коробкой передач, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. Привод — постоянный полный.



