Япония собирается запретить продажу автомобилей с бензиновым двигателем

Источник материала: ОНТ

Японские власти к 2035 году собираются запретить продажу новых автомобилей оснащенных бензиновым двигателем на своем рынке. Об этом передает Reuters.

Министерство экономики, торговли и промышленности страны планирует, что к этому времени население полностью перейдет на электромобили и гибридные машины. Подобные меры будут способствовать значительному сокращению вредных выбросов в атмосферу.

В данный момент автомобильный рынок Японии предлагает покупателям достаточное число моделей с гибридными двигателями, а электромобилей пока что выпускается не очень много. Власти страны планируют увеличить долю электромобилей в Японии до 55% к 2030 году.





Фото Reuters

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