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Япония собирается запретить продажу автомобилей с бензиновым двигателем
Источник материала: ОНТ
Японские власти к 2035 году собираются запретить продажу новых автомобилей оснащенных бензиновым двигателем на своем рынке. Об этом
Министерство экономики, торговли и промышленности страны планирует, что к этому времени население полностью перейдет на электромобили и гибридные машины. Подобные меры будут способствовать значительному сокращению вредных выбросов в атмосферу.
В данный момент автомобильный рынок Японии предлагает покупателям достаточное число моделей с гибридными двигателями, а электромобилей пока что выпускается не очень много. Власти страны планируют увеличить долю электромобилей в Японии до 55% к 2030 году.
Фото Reuters
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Японские власти к 2035 году собираются запретить продажу новых автомобилей оснащенных бензиновым двигателем на своем рынке. Об этом передает Reuters. Министерство...
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