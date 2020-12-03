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Япония собирается запретить продажу автомобилей с бензиновым двигателем

03.12.2020 12:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Япония собирается запретить продажу автомобилей с бензиновым двигателем

Японские власти к 2035 году собираются запретить продажу новых автомобилей оснащенных бензиновым двигателем на своем рынке. Об этом передает Reuters.

Министерство экономики, торговли и промышленности страны планирует, что к этому времени население полностью перейдет на электромобили и гибридные машины. Подобные меры будут способствовать значительному сокращению вредных выбросов в атмосферу.

В данный момент автомобильный рынок Японии предлагает покупателям достаточное число моделей с гибридными двигателями, а электромобилей пока что выпускается не очень много. Власти страны планируют увеличить долю электромобилей в Японии до 55% к 2030 году.


Фото Reuters

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Японские власти к 2035 году собираются запретить продажу новых автомобилей оснащенных бензиновым двигателем на своем рынке. Об этом передает Reuters. Министерство...
 
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