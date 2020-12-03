В Индии дикие пчелы стали причиной отмены двух авиарейсов

Источник материала: ОНТ

В аэропорте Калькутты вовремя не вылетели два рейса из-за диких пчел.

Рой два дня срывал работу воздушной гавани. В первый раз насекомые атаковали самолет, который собирался в Дели. Их с лайнера смыли водой. А на второй день проникли в багаж другого самолета. На помощь грузчикам, которых пчелы изрядно потрепали, снова пришлось вызывать пожарных.

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