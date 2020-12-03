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В Минлесхозе рассказали, сколько будут стоить новогодние ели в 2020 году

03.12.2020 12:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минлесхозе рассказали, сколько будут стоить новогодние ели в 2020 году

Новогодние елки можно будет приобрести за сумму от 7 рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства лесного хозяйства Беларуси.

Так, средняя стоимость новогодней ели в 2020 году на торговых базарах и складах лесхозов составит:

ель высотой до 1 метра – 10 рублей;

дерево высотой от 1 до 2 метров – 12 рублей;

от 2 до 3 метров  – 17 рублей.

Традиционно сэкономить на елях можно будет при их покупке на складах лесничеств: там они будут стоить соответственно 7, 9 и 13 рублей.

В Минлесхозе уточнили, что эти цены актуальны только для их точек, которые есть в каждом городе и районе – индивидуальные предприниматели будут устанавливать свой ценник.

Ранее сообщалось, что елочные базары начнут работать с 19 декабря. Купить новогоднюю ель и украшения для них можно будет до 31 декабря включительно.



Фото pixabay

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Новогодние елки можно будет приобрести за сумму от 7 рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства лесного хозяйства Беларуси. Так, средняя стоимость...
 
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