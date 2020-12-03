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Политзаключенные: Топ-менеджеру компании PandaDoc продлили срок содержания под стражей

03.12.2020 12:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Топ-менеджеру компании PandaDoc, директору по продукту Виктору Кувшинову продлили срок содержания под стражей, сообщил на своей странице в Facebook основатель компании Микита Микадо в четверг.



"Еще на один месяц продлен срок содержания под стражей Виктору Кувшинову", - написал Микадо. 

В сентябре были задержаны четыре топ-менеджера PandaDoc. Им было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по ч.4 ст.209 УК. 

Впоследствии меру пресечения изменили троим - главному бухгалтеру Юлии Шардыко, HR Владиславу Михолапу и директору Дмитрию Рабцевичу, который присутствовал на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. 

В сентябре в эфире "Беларусь 1" показали сюжет, авторы которого утверждали, что IT-компания PandaDoc участвовала в финансировании женских протестов в Беларуси через центр по защите прав женщин. Учредителем  назвали Александру Дикан, супругу Кувшинова. Сейчас она находится в Украине. 

Ранее основатель PandaDoc Микита Микадо поддержал участников протестных акций в Беларуси и предложил помощь силовикам, которые захотят уволиться из правоохранительных органов. Впоследствии от этой инициативы Микадо отказался. 

PandaDoc представлена в трех странах: Беларуси, США и на Филиппинах. Компания разрабатывает решения по работе с цифровыми документами.
 
 
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Топ-менеджеру компании PandaDoc, директору по продукту Виктору Кувшинову продлили срок содержания под стражей, сообщил на своей странице в Facebook основатель компании...
 
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