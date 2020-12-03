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Работникам БМЗ предъявлено обвинение по делу об августовских беспорядках

03.12.2020 12:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственное управлением УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела об августовских беспорядках, возбужденного в отношении четверых работников ОАО "БМЗ – управляющая компания холдинга "БМК", им предъявлено обвинение.



"На основании собранных по делу доказательств работникам БМЗ предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации, и активное участие в таких действиях) УК. 
Уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд", - говорится в сообщении на сайте СК в четверг. 

Фигурантами дела стали 38-летние разливщик стали и оператор резки горячего металла, 42-летний водитель и 30-летний автослесарь. В СК рассказали, что провели с ними 
комплекс следственных действий. "В ходе следствия оператор и водитель признали вину, раскаялись в содеянном и приняли меры к возмещению причиненного вреда. К обоим применена мера пресечения в виде личного поручительства", - проинформировали в комитете. 

"В отношении автослесаря избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четвертый фигурант, гражданин Российской Федерации, скрылся от органа уголовного преследования и был объявлен в розыск", - добавили в СК. 

По материалам дела, в Жлобине 17 августа 2020 года возле БМЗ проходило несанкционированное массовое мероприятие. "Примерно в 12.00 рядом с корпусами заводоуправлений собралась толпа из числа работников БМЗ и иных лиц, поддавшихся на призывы организаторов митинга, которые были размещены в локальных телеграм-каналах и чатах. Вскоре несколько агрессивно настроенных граждан стали накалять обстановку, выкрикивать лозунги и агитировать толпу пойти на территорию промышленной зоны и остановить производство", - сказано в сообщении СК. 

В нем также говорится, что часть митингующих "незаконно проникла на территорию предприятия и заблокировала дорогу возле цехов для препятствования движению технологического транспорта". "Несколько человек остановили тяжеловоз БелАЗ, который доставлял сырье в электросталеплавильные цеха, что привело к остановке выплавки стали в трех печах и причинению предприятию ущерба", - заявили в СК. 

Как сообщалось, в августе работники ряда предприятий Беларуси объявили о забастовках и других формах мирного протеста после объявления результатов выборов президента республики, которые прошли 9 августа.

С этого времени в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста. Победителем на выборах был объявлен действующий глава государства Алек ндр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. 
 
 
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Следственное управлением УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела об августовских беспорядках, возбужденного в отношении четверых...
 
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