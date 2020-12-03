"Херои" и их "президент-должник"

На видео запечатлены события легендарного «Марша Новой Беларуси», который состоялся 23 августа и вынудил Лукашенко летать над Минском на вертолете. Именно тогда он назвал протестующих "крысами"





Возвратившись на землю, Лукашенко лично под присмотром ОМОН, при поддержке сына Коли и личного врача принял участие в разгоне нескольких случайно задержавшихся людей у дворца после уже закончившегося к тому времени Марша.





После "зачистки" территории Лукашенко щедро рассыпался в словах благодарности «хероям», пообещав не остаться в долгу за свершенный ими «подвиг» (для сюжета на БТ эти фразы, кстати, вырезали).





Любопытен и момент в начале видео, когда некоторые омоновцы рассмеялись, увидев Лукашенко с автоматом и Колю в военной форме.







