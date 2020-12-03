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Спортсмены продолжают удивляться - не подписывались, но находят свои фамилии под письмом "за власть"
Источник материала: Партизан
Объявление имен подписантов провластного письма спортсменов вызвало немало вопросов: среди таковых оказались несовершеннолетние, представители других государств и огромное количество спортивных чиновников.
Оказалось среди подписантов и немало довольно известных в футбольной среде имен. Как, например, Владимир Корытько (экс-игрок национальной сборной), Андрей Скоробогатько (главный тренер юношеской сборной), Антон Ковалевский (экс-голкипер «молодежки»), а также три действующих игрока могилевского «Днепра»: Евгений Елезаренко, Илья Удодов и Максим Ходенков.
Однако вскоре после появление списка
Не
Таким же непонятным образом там
Интересно, много ли по итогу найдется людей так и не оставивших свои подписи под провластным письмом, но оказавшихся среди подписантов?
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Спортсмены продолжают удивляться - не подписывались, но находят свои фамилии под письмом "за власть"
Объявление имен подписантов провластного письма спортсменов вызвало немало вопросов: среди таковых оказались несовершеннолетние, представители других...
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