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ЕС пообещал выделить 30 миллионов евро на поддержку белорусскому гражданскому обществу
03.12.2020 12:31 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: intex-press.by
Об этом рассказала Светлана Тихановская в своем телеграмм-канале по итогам вчерашнего заседания комитета по иностранным делам Европарламента.
Как говорится в сообщении, Евросоюз принял санкции против 55 лиц, в том числе Лукашенко, его семьи и окружения, и намерен расширять эти санкции.
ЕС выделит 3,7 млн евро на поддержку жертв репрессий и СМИ, а также 30 млн евро - на поддержку гражданского общества, независимых инициатив, профсоюзов, малого и среднего бизнеса и медицинских учреждений.
Сотрудничество с Александром Лукашенко будет сведено до минимума (до общения по делам ядерной безопасности). Контактировать с Беларусью на официальном уровне ЕС начнет только после поддержки государством демократии и прав человека.
После ухода Лукашенко Беларуси будет предложен пакет экономической помощи - так называемый План Маршалла, а также оказана помощь через программы Восточного партнерства в направлениях, говорится в
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Об этом рассказала Светлана Тихановская в своем телеграмм-канале по итогам вчерашнего заседания комитета по иностранным делам Европарламента.
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