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«Считаем отпиской». Что ответил СК на заявление избитого бывшего узника Окрестина
03.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Минчанин Александр Козлов был задержан 10 августа на Пушкинской, затем доставлен на Окрестина, где был избит, а затем переправлен в изолятор Слуцка.
Из Слуцка мужчина был освобожден 14 августа, после чего снял побои и направил заявление о противоправных действиях силовиков в следственные органы.
Сам Александр уже в сентябре, опасаясь за свою безопасность, уехал в Польшу, где попросил политическое убежище. Накануне же его мать получила ответ из Следственного комитета на заявление сына.
В документе говорится, что проверка приостановлена, а также поясняются причины этого.
Людмила, мать Александра Козлова
— Люди должны знать, как протекает проверка по подобным заявлениям: приостановлена. Данный ответ считаем отпиской, — сказала «Салiдарнасцi» Людмила.
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Минчанин Александр Козлов был задержан 10 августа на Пушкинской, затем доставлен на Окрестина, где был избит, а затем переправлен в изолятор Слуцка.
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