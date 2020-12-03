«Считаем отпиской». Что ответил СК на заявление избитого бывшего узника Окрестина

Источник материала: Салiдарнасць

Минчанин Александр Козлов был задержан 10 августа на Пушкинской, затем доставлен на Окрестина, где был избит, а затем переправлен в изолятор Слуцка.

Из Слуцка мужчина был освобожден 14 августа, после чего снял побои и направил заявление о противоправных действиях силовиков в следственные органы.





Сам Александр уже в сентябре, опасаясь за свою безопасность, уехал в Польшу, где попросил политическое убежище. Накануне же его мать получила ответ из Следственного комитета на заявление сына.





В документе говорится, что проверка приостановлена, а также поясняются причины этого.





Людмила, мать Александра Козлова

— Люди должны знать, как протекает проверка по подобным заявлениям: приостановлена. Данный ответ считаем отпиской, — сказала «Салiдарнасцi» Людмила.