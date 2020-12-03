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«Считаем отпиской». Что ответил СК на заявление избитого бывшего узника Окрестина

03.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Минчанин Александр Козлов был задержан 10 августа на Пушкинской, затем доставлен на Окрестина, где был избит, а затем переправлен в изолятор Слуцка.

Из Слуцка мужчина был освобожден 14 августа, после чего снял побои и направил заявление о противоправных действиях силовиков в следственные органы.

«Считаем отпиской». Что ответил СК на заявление избитого бывшего узника Окрестина

Сам Александр уже в сентябре, опасаясь за свою безопасность, уехал в Польшу, где попросил политическое убежище. Накануне же его мать получила ответ из Следственного комитета на заявление сына.

«Считаем отпиской». Что ответил СК на заявление избитого бывшего узника Окрестина

В документе говорится, что проверка приостановлена, а также поясняются причины этого.

«Считаем отпиской». Что ответил СК на заявление избитого бывшего узника Окрестина

Людмила, мать Александра Козлова

— Люди должны знать, как протекает проверка по подобным заявлениям: приостановлена. Данный ответ считаем отпиской, — сказала «Салiдарнасцi» Людмила.

 
 
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Минчанин Александр Козлов был задержан 10 августа на Пушкинской, затем доставлен на Окрестина, где был избит, а затем переправлен в изолятор Слуцка.
 
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