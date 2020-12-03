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Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«В каждой зоне будет очень жестко: там будут только свои валюты. И совершенно не обязательно главная зональная валюта . Например, в ЕС есть страны, которые не входят в зону евро. Но торговли валютой, скорее всего, не будет, по крайней мере на первом этапе, потому что все уже слишком обожглись с этим», — пояснил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Будет очень жестко»: экономист описал сценарий неминуемого краха валютного рынка Принципиально иная мировая финансовая система может появиться уже в ближайшие два-три года.

С точки зрения экономиста, ведущие финансовые организации, в том числе Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк, в скором будущем могут запустить процедуру передела мира на валютные зоны.раскрыл сценарий неминуемого краха рынка валют.Принципиально иная мировая финансовая система может появиться уже в ближайшие два-три года. Михаил Хазин предположил, что «новая Бреттон-Вудская конференция» как раз-таки сможет спровоцировать отказ от Вашингтонского консенсуса. Это, поясним, тип макроэкономической политики, который рекомендовали МВФ и Всемирный банк к применению в государствах, испытывающих финансовый и экономический кризис.Если такой сценарий будет реализован, то рынок валют в его нынешнем виде будет ждать неминуемый крах, добавил Хазин.С его точки зрения, взаимоотношения валютных зон будут определяться рабочими группами в формате конференций. Также экономист не исключил, что этим будет заниматься специально созданная структура, которая по своим функциям будет напоминать банк международных расчетов. Ее задача как раз и будет заключаться в том, чтобы определять курс и клиринг между зонами.Аналогичный принцип обмена валют будет наблюдаться и в России, а продажа или покупка главных валют других зон будет регламентирована, резюмировал эксперт.Ранее он заявил, что мировые финансовые институты могут аннулировать доллар за пределами США. Как пояснил Хазин, исходя из поведения, можно предположить, что политик заключил масштабную сделку с международной финансовой элитой.