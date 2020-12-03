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В Пуховичском районе без газа оставались 36 многоквартирных и 11 частных домов / БЕЛТА

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Авария оставила без газа 36 многоквартирных домов в Пуховичском районе Причиной неисправности называется обледенение понижающего оборудования на подстанции.

Сообщение о неисправности оборудования на газораспределительной подстанции №17 филиала ПУ «Слуцкгаз» РУП «Минскоблгаз» по улице Садовой в городском поселке Правдинский сотрудники МЧС получили 2 декабря в 6:26.Возобновить подачу газа специалисты смогли в 14:50 после поквартирного обхода потребителей.Причиной неисправности называется обледенение понижающего оборудования на подстанции.