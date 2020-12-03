Расследование: среди беларуских омоновцев опознали бойцов «Беркута», бежавших из Украины от следствия

Источник материала: KYKY

Издание «Новы час» провело расследование и обнаружило среди сотрудников ОМОНа «беркутовцев» — бойцов украинского расформированного спецподразделения. Именно оно в 2013-2014 годах жестоко разгоняло протесты на Майдане в Киеве. После смены власти многие бойцы «Беркута» бежали от следствия в другие страны: в том числе и в Беларусь.

Благодаря расследованию еще 2017 года среди омоновцев журналисты опознали Сергея Панасенко. Новое расследование позволило уточнить информацию о нем. Панасенко некогда был принят в роту «Беркута» при МВД Украины в Николаевской области, в 2013-м был направлен в Киев, а после победы революции убежал в Беларусь — и сейчас находится на службе в минском ОМОНе.

В 2016 году он свидетельствовал на суде по делу одного из лидеров национально-демократического движения Беларуси Дмитрия Дашкевича, после чего обвиняемый получил штраф в 50 базовых величин якобы за неподчинение милиции. А 15 июля 2020 Панасенко был одним из тех, кто задерживал братьев Александра и Виктора Кувшиновых, которые хотели подать жалобы на нерегистрацию кандидатов в президенты.

После расследования 2017 года Сергей Панасенко почистил свои социальные сети и удалил некоторых пользователей из друзей, но информация осталась в сервисах веб-архива, и «Новы час» ее проанализировал. Так среди работников ОМОНа был найден Анатолий Примак — также экс-«беркутовец» из Николаевской области. Он учился в Национальной академии внутренних дел Украины.

Удалось найти фото Примака с соревнований по рукопашному бою среди милиционеров, проходившему в Минске в январе 2017 года. Тогда президентская газета «СБ» написала о нем как об омоновце.

Интересно, что 6 марта 2020 года Примак был вызван в суд в качестве свидетеля по административному делу известного беларуского анархиста Николая Дедка. Но на заседание свидетель не явился — якобы из-за болезни.

Среди контактов Примака в соцсетях внимание журналистов привлек Дмитрий Анцупов, уроженец Саратовской области РФ, проживавший в Николаеве, — как выяснилось, это еще один «беркутовец», прячущийся в Беларуси и принятый в ОМОН.

Фото Анцупова на совещании минских силовиков опубликовала в 2018 году президентская «Совбелка». На том совещании обсуждались успехи работы областного ОМОНа. Анцупов также присутствовал на экзамене на право ношения черного берета бойцами ОМОНа — боец попал в кадр сюжета «СТВ» от 2019 года.

26 октября 2020 года Анцупов упоминался как инспектор отдела специальной подготовки ОМОН в Минске. Его должность соответствует той, которую он занимал в Николаевском спецподразделении. В соцсетях Дмитрий Анцупов прославляет оккупантов Украины и их пособников.

Обложка: ТАСС.