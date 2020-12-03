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В Могилевском районе под колеса трактора попала 7-летняя девочка

03.12.2020 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ребенок попал под колеса трактора в Могилевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Происшествие случилось 2 декабря, около 08.00, в деревне Михалево. Установлено, что 57-летний водитель трактора МТЗ ехал по улице Центральной и сбил 7-летнюю местную жительницу. По предварительной информации, девочка пересекала проезжую часть дороги в неустановленном месте.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

 
 
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В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
 
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