Названы лучшие гифки 2020 года. Вот пять самых популярных

Источник материала: Tut.by

Опубликован рейтинг из самых просматриваемых гифок 2020 года . Их назвал сайт Giphy, всего в списке 25 анимаций.

Полный список доступен по ссылке выше. Мы покажем первые пять гифок — то есть самых просматриваемых пользователями по всему миру.

5-е место: «Любовь на расстоянии» (Long Distance Love) от Chibird — 710,944,919 просмотра:

4-е место: «Я люблю тебя» (I Love You) от Rain to Me — 863,826,912 просмотра. В Giphy добавляют: мы все стали больше общаться онлайн — из-за этого «виртуальные» версии поисковых запросов также стали популярнее. Среди них оказались и «виртуальные объятия»:

3-е место: «Я люблю тебя» от RisuDong — 917,045,574 просмотра. Принцип примерно такой же, что и с предыдущей гифкой. Пользователи все чаще ищут способы, как улучшить переписку и украсить день близких:

2-е место: «Благодарен за то, что ты есть» (Grateful for You) от GIPHY Cares — 948,335,721 просмотра. Еще одна гифка, помогающая распространять позитив в то время, когда мир изменяется. Эта анимация принадлежит инициативе Giphy Cares — проект начался в апреле и призвал пользователей создавать различные эмодзи и стикеры, которые бы показали, насколько люди ценят друг друга:

1-е место: «Спасибо» (Thank you) от Red & Howling — 1,061,535,526 просмотра. В Giphy пишут: редко бывает, когда одно событие влияет на весь мир и всех в нем. В этом году из-за пандемии COVID-19 так произошло. Кажется, чувство благодарности к медикам испытали абсолютно все, что прекрасно. Эта анимация — идеальный способ выразить «признательность всем работникам, которые сутки напролет находятся в экстремальных условиях на передовой, чтобы все остальные оставались в безопасности»: