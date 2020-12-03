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Названы лучшие гифки 2020 года. Вот пять самых популярных
Источник материала: Tut.by
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Полный список доступен по ссылке выше. Мы покажем первые пять гифок — то есть самых просматриваемых пользователями по всему миру.
5-е место: «Любовь на расстоянии» (Long Distance Love) от Chibird — 710,944,919 просмотра:
4-е место: «Я люблю тебя» (I Love You) от Rain to Me — 863,826,912 просмотра. В Giphy добавляют: мы все стали больше общаться онлайн — из-за этого «виртуальные» версии поисковых запросов также стали популярнее. Среди них оказались и «виртуальные объятия»:
3-е место: «Я люблю тебя» от RisuDong — 917,045,574 просмотра. Принцип примерно такой же, что и с предыдущей гифкой. Пользователи все чаще ищут способы, как улучшить переписку и украсить день близких:
2-е место: «Благодарен за то, что ты есть» (Grateful for You) от GIPHY Cares — 948,335,721 просмотра. Еще одна гифка, помогающая распространять позитив в то время, когда мир изменяется. Эта анимация принадлежит инициативе Giphy Cares — проект начался в апреле и призвал пользователей создавать различные эмодзи и стикеры, которые бы показали, насколько люди ценят друг друга:
1-е место: «Спасибо» (Thank you) от Red & Howling — 1,061,535,526 просмотра. В Giphy пишут: редко бывает, когда одно событие влияет на весь мир и всех в нем. В этом году из-за пандемии COVID-19 так произошло. Кажется, чувство благодарности к медикам испытали абсолютно все, что прекрасно. Эта анимация — идеальный способ выразить «признательность всем работникам, которые сутки напролет находятся в экстремальных условиях на передовой, чтобы все остальные оставались в безопасности»:
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Их назвал сайт Giphy, всего в списке 25 анимаций.
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