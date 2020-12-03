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Обама, Буш и Клинтон публично сделают прививки от коронавируса

03.12.2020 12:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Бывшие американские президенты — Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон — намерены продвигать идею вакцинации от COVID-19, для чего публично сделают прививки. Этим они намерены доказать безопасность препаратов. На такой шаг они идут на фоне недостаточного доверия к разрабатываемым препаратам.

Бывшие президенты получат препараты тогда, когда до них дойдет очередь: сейчас разрабатывается алгоритм, в рамках которого вакцинацию вначале проведут наиболее уязвимым слоям населения, а также определенным группам лиц. Барак Обама готов заснять процесс на видео для трансляции на ТВ.

Как отмечает CNN, бывшие американские президенты регулярно проводят совместные кампании с социальным подтекстом. В частности, так было после событий 11 сентября, разрушительного урагана «Катрина» и в ряде других случаев.

 
 
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Бывшие американские президенты — Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон — намерены продвигать идею вакцинации от COVID-19, для чего публично сделают прививки. Этим...
 
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