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Обама, Буш и Клинтон публично сделают прививки от коронавируса
Источник материала: Onliner
Бывшие американские президенты — Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон — намерены продвигать идею вакцинации от COVID-19, для чего публично сделают прививки. Этим они намерены доказать безопасность препаратов. На такой шаг они идут на фоне недостаточного доверия к разрабатываемым препаратам.
Бывшие президенты получат препараты тогда, когда до них дойдет очередь: сейчас разрабатывается алгоритм, в рамках которого вакцинацию вначале проведут наиболее уязвимым слоям населения, а также определенным группам лиц. Барак Обама готов заснять процесс на видео для трансляции на ТВ.
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Бывшие американские президенты — Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон — намерены продвигать идею вакцинации от COVID-19, для чего публично сделают прививки. Этим...
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