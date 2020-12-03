ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Баскетболист Леброн Джеймс продлит соглашение с «Лейкерс» еще на два года

03.12.2020 13:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Баскетболист Леброн Джеймс продлит соглашение с «Лейкерс» еще на два года

Самый звездный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс продлит соглашение с «Лейкерс» еще на два года.

35-летний форвард договорился о максимальном контракте, его сумма – 85 миллионов долларов. Соглашение рассчитано до 2023 года. В прошлом сезоне Леброн привел «Лейкерс» к чемпионскому титулу, который команда выиграла впервые за 10 лет. У Джеймса была хорошая статистика: в среднем за игру он набирал 25 очков, делал 10 передач, совершил 8 подборов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самый звездный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс продлит соглашение с «Лейкерс» еще на два года. 35-летний форвард договорился о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украінскі экспэрт: Беларусы і ўкраінцы глядзяць адзін на аднаго скрозь прызму расейскай прапаганды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика