Баскетболист Леброн Джеймс продлит соглашение с «Лейкерс» еще на два года

Источник материала: ОНТ

Самый звездный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс продлит соглашение с «Лейкерс» еще на два года.

35-летний форвард договорился о максимальном контракте, его сумма – 85 миллионов долларов. Соглашение рассчитано до 2023 года. В прошлом сезоне Леброн привел «Лейкерс» к чемпионскому титулу, который команда выиграла впервые за 10 лет. У Джеймса была хорошая статистика: в среднем за игру он набирал 25 очков, делал 10 передач, совершил 8 подборов.

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