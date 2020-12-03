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Во Франции будут проверены 76 мусульманских мечетей

03.12.2020 13:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во Франции будут проверены 76 мусульманских мечетей

Во Франции будет развернута крупномасштабная операция, в ходе которой будут проверены мусульманские культовые сооружения по подозрению в сепаратизме. Об этом сообщает местная газета Libеration со ссылкой на сообщение министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

Операция пройдет в ближайшие дни, сообщил министр МВД страны на своей странице в Twitter.

В связи с этим в скором времени во Франции могут закрыть 18 мечетей, еще 58 – под строгим наблюдением властей.

Подобные меры предпринимаются властями страны после череды громких терактов, произошедших в последние месяцы.

Как уточняет Euronews, под «сепаратизмом» в конкретном случае во Франции подразумевается пропаганда радикального исламизма.



Фото AFP  

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Во Франции будет развернута крупномасштабная операция, в ходе которой будут проверены мусульманские культовые сооружения по подозрению в сепаратизме. Об этом...
 
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