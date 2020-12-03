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Саперы нашли военный арсенал на приусадебном участке в Столинском районе
Источник материала: ОНТ
Арсенал времен войны был обнаружен и уничтожен саперами в Столинском районе. Об этом
К правоохранителям обратился житель деревни Ворони. Сельчанин рассказал, что во время земляных работ наткнулся на предмет, напоминающий боеприпас. На место выехали сотрудники милиции, они оценили обстановку, выставили пост и вызвали саперов.
Прибывшие на место военнослужащие установили, что находкой оказался снаряд миномета времен Великой Отечественной войны. На приусадебном участке сельчанина обнаружили еще 19 мин и два артиллерийских снаряда. Взрывоопасные находки были уничтожены.
Фото: БЕЛТА
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Арсенал времен войны был обнаружен и уничтожен саперами в Столинском районе. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на источник в УВД Брестского облисполкома. К...
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