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Гандбольный клуб «Мешков Брест» сыграет с норвежским «Эльверумом»
Источник материала: ОНТ
Гандбольный клуб «Мешков Брест» готовится к 7-му матчу группового этапа Лиги чемпионов. Сегодня брестчане примут норвежский «Эльверум».
В этом розыгрыше турнира белорусы уже одержали три победы – над «Пиком», «Вардаром» и ПСЖ. В актив можно занести и ничью с немецким «Фленсбургом». В турнирной таблице «Мешков Брест» занимает 3-е место, «Эльверум» – на 8-й позиции. У команды – только одна победа. Главная звезда норвежского клуба – двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Люк Абало. Сегодня француз сыграет в Бресте. Матч в спорткомплексе «Виктория» начнется в 20:45.
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Гандбольный клуб «Мешков Брест» готовится к 7-му матчу группового этапа Лиги чемпионов. Сегодня брестчане примут норвежский «Эльверум». В этом розыгрыше турнира...
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