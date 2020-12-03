Гандбольный клуб «Мешков Брест» сыграет с норвежским «Эльверумом»

Источник материала: ОНТ

Гандбольный клуб «Мешков Брест» готовится к 7-му матчу группового этапа Лиги чемпионов. Сегодня брестчане примут норвежский «Эльверум».

В этом розыгрыше турнира белорусы уже одержали три победы – над «Пиком», «Вардаром» и ПСЖ. В актив можно занести и ничью с немецким «Фленсбургом». В турнирной таблице «Мешков Брест» занимает 3-е место, «Эльверум» – на 8-й позиции. У команды – только одна победа. Главная звезда норвежского клуба – двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Люк Абало. Сегодня француз сыграет в Бресте. Матч в спорткомплексе «Виктория» начнется в 20:45.

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