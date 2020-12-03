В Минске пьяный мужчина повредил несколько автомобилей

Источник материала: ОНТ

Правоохранители задержали 29-летнего жителя Минского района, который в состоянии алкогольного опьянения повредил несколько автомобилей в столице. Об этом информирует пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в минувший четверг ночью. Житель района обратился в милицию и рассказал, что неизвестный мужчина повреждает припаркованные во дворе жилого дома автомобили. Стражи порядка вскоре задержали дебошира.

Установлено, что задержанный приехал в Минск в гости к товарищу, с которым распил алкогольные напитки. Мужчина вышел в магазин около двух часов ночи и, проходя мимо припаркованных машин, нанес по иномаркам удары руками и ногами. Своими действиями дебошир повредил капот и бампер автомобиля Renault Megane, а также две пассажирские двери, водительскую дверь и боковые зеркала заднего вида авто Lifan. Задержанный не смог пояснить мотивы своих поступков.

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Ему предстоит возместить ущерб на сумму около 600 рублей.

Действия правонарушителя получили правовую оценку.

Фото: БЕЛТА

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