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«Динамо-Минск» сыграет с ЦСКА в КХЛ

03.12.2020 13:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Динамо-Минск» сыграет с ЦСКА в КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» завершают выездную серию матчей в КХЛ. Сегодня вечером предстоит встреча с ЦСКА.

Москвичи единолично возглавляют турнирную таблицу Западной Конференции. У ЦСКА – 53 очка. Минчане на четвёртой позиции – 39 баллов. Между собой соперники встречались 32 раза, статистика на стороне россиян – 27 побед. Последнюю армейцы одержали 21 ноября в Минске – 5:1. После встречи с ЦСКА «Динамо» проведет один домашний матч – против динамовцев Москвы. Затем белорусы снова отправятся на выезд, где сыграют с «Ак Барсом», «Кульлунем», «Салаватом Юлаевом» и «Металлургом».

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Теги: Минск
 
 
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Хоккеисты минского «Динамо» завершают выездную серию матчей в КХЛ. Сегодня вечером предстоит встреча с ЦСКА. Москвичи единолично возглавляют турнирную таблицу...
 
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