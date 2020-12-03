|
«Динамо-Минск» сыграет с ЦСКА в КХЛ
Источник материала: ОНТ
Хоккеисты минского «Динамо» завершают выездную серию матчей в КХЛ. Сегодня вечером предстоит встреча с ЦСКА.
Москвичи единолично возглавляют турнирную таблицу Западной Конференции. У ЦСКА – 53 очка. Минчане на четвёртой позиции – 39 баллов. Между собой соперники встречались 32 раза, статистика на стороне россиян – 27 побед. Последнюю армейцы одержали 21 ноября в Минске – 5:1. После встречи с ЦСКА «Динамо» проведет один домашний матч – против динамовцев Москвы. Затем белорусы снова отправятся на выезд, где сыграют с «Ак Барсом», «Кульлунем», «Салаватом Юлаевом» и «Металлургом».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккеисты минского «Динамо» завершают выездную серию матчей в КХЛ. Сегодня вечером предстоит встреча с ЦСКА. Москвичи единолично возглавляют турнирную таблицу...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)