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На помощь автоледи, чья машина оказалась в кювете, пришел участковый инспектор
Источник материала: БTО происшествии пострадавшая сама сообщила в милицию. Вечером она вместе с 5-летней внучкой ехала домой из деревни. В какой-то момент на пути появился кабан. Уходя от столкновения, женщина взяла правее и съехала в кювет. Ни она, ни ребенок не пострадали - маленький пассажир был в автокресле. Михаил Агеев, участковый инспектор, выехал на место.
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О происшествии пострадавшая сама сообщила в милицию. Вечером она вместе с 5-летней внучкой ехала домой из деревни. В какой-то момент на пути появился кабан. Уходя от...
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