Литовская сторона проинформировала, что с 10:30 до 12:30 в международном пограничном пункте пропуска" Шальчининкай" (на белорусской стороне - "Бенякони") проводятся ремонтные работы электрических сетей.





"Из-за этого временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств. Рекомендуем учитывать данную информацию при планировании поездки", - отметили в ГПК.





Согласно информации, которая размещена на сайте посольства Беларуси в Литве, ремонтные работы электрических сетей запланированы также 4, 7 и 21 декабря с 9:30 до 15:00.





Ближайшие пункты пропуска ,которые находятся на территории Беларуси - "Привалка" и "Каменный Лог". Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК.



