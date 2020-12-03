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Пункт пропуска "Бенякони" временно не пропускает людей и авто

03.12.2020 13:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пункте пропуска "Бенякони" временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств, сообщила пресс-служба в ГПК Беларуси в четверг.

Литовская сторона проинформировала, что с 10:30 до 12:30 в международном пограничном пункте пропуска" Шальчининкай" (на белорусской стороне  - "Бенякони") проводятся ремонтные работы  электрических сетей.

"Из-за этого временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств. Рекомендуем учитывать данную информацию при планировании поездки", - отметили в ГПК.

Согласно информации, которая размещена на сайте посольства Беларуси в Литве, ремонтные работы электрических сетей запланированы также 4, 7 и 21 декабря с 9:30 до 15:00.

Ближайшие пункты пропуска ,которые находятся на территории Беларуси - "Привалка" и "Каменный Лог". Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК.
 
 
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В пункте пропуска "Бенякони" временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств, сообщила пресс-служба в ГПК Беларуси в четверг.
 
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