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Пункт пропуска "Бенякони" временно не пропускает людей и авто
Источник материала: Партизан
В пункте пропуска "Бенякони" временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств, сообщила пресс-служба в ГПК Беларуси в четверг.
Литовская сторона проинформировала, что с 10:30 до 12:30 в международном пограничном пункте пропуска" Шальчининкай" (на белорусской стороне - "Бенякони") проводятся ремонтные работы электрических сетей.
"Из-за этого временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств. Рекомендуем учитывать данную информацию при планировании поездки", - отметили в ГПК.
Согласно информации, которая размещена на сайте посольства Беларуси в Литве, ремонтные работы электрических сетей запланированы также 4, 7 и 21 декабря с 9:30 до 15:00.
Ближайшие пункты пропуска ,которые находятся на территории Беларуси - "Привалка" и "Каменный Лог". Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК.
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В пункте пропуска "Бенякони" временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств, сообщила пресс-служба в ГПК Беларуси в четверг.
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