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Герчиков покинул пост главного редактора «Прессбола». Новый главный редактор пока не определен

03.12.2020 13:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вторничный номер «Прессбола» от 1 декабря (№4415) стал последним под редакцией Дмитрия Герчикова. Контракт с ним расторгнут по соглашению сторон.

1 июля Герчиков сменил Сергея Кайко, став четвертым главным редактором в почти 30-летней истории «Прессбола». Таким образом, под руководством Герчикова вышло 43 газетных номера.

Новый главный редактор пока не определен.
 
 
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Вторничный номер «Прессбола» от 1 декабря (№4415) стал последним под редакцией Дмитрия Герчикова. Контракт с ним расторгнут по соглашению сторон.
 
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