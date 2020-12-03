6 октября 25-летний Герман Кузнецов оставил две надписи на зданиях на улице Героев 120-й дивизии, где проживают сотрудники столичного отряда милиции особого назначения. Баллончиком он написал:





«ОМОН, каково смотреть в глаза своим детям, *** (в значении признанные виновными в лишении жизни)» и «ОМОНовцы! На работе *** (в значении лишать жизни), *** (в значении совершать преступления против половой неприкосновенности), а дома целовать?»





В обвинении отмечалось, что «грубые и циничные надписи оскорбляют честь и достоинство граждан, демонстрируют пренебрежение к нравственным ценностям и общественному порядку, тем самым вызывают у граждан чувства возмущения и негодования».





В материалах дела отсутствовала экспертиза в части «циничности» надписей, в прениях прокурор отказался от этой формулировки.





Ущерб минской милиции и «Минскэнерго» (одна из надписей была на трансформаторной будке) оценили в 216 рублей.





Задержали Германа жители тех самых домов, потом передали его сотрудникам ОМОНа при исполнении. После задержания пресс-служба МВД опубликовала видео, где молодой человек говорит, что нанес надписи, чтобы обратить внимание на нарушение закона, отмечает, что действовал на эмоциях и раскаивается.













В суде Кузнецов признал, что нарушил закон, но, по его мнению, это административное правонарушение, уголовное дело завели из-за политической ситуации.





В итоге Герман признан виновным в порче имущества в иных общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления, на основании ст. 341 УК ему назначен штраф 200 базовых величин, что составляет 5400 рублей.





Дело рассматривал судья Максим Трусевич.





Гособвинитель запрашивал месяц ареста. С учетом нескольких суток в ИВС и последующего домашнего ареста при назначении такого наказания Герман Кузнецов мог быть свободен сразу после вступления в силу приговора. Однако теперь он должен заплатить штраф, ущерб он уже погасил.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



