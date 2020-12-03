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Техподдержка сайта с подписями провластных спортсменов заявила о DDoS-атаках

03.12.2020 13:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В службе техподдержки рассказали, что на самом деле подписей представителей спортивной общественности гораздо больше 2,5 тысяч, отображенных на сайте.

В службе техподдержки Белта рассказали, что на самом деле подписей представителей спортивной общественности гораздо больше 2,5 тысяч, отображенных на сайте.

На сайт athletes.by, который аккумулирует подписи спортсменов под открытым обращением к общественности белорусских атлетов,  ведутся DDoS-атаки, рассказали Белта в службе технической поддержки ресурса. В службе отметили, что с проблемой разбираются «сотрудники других ведомств».

«Первоначально пытались получить доступ к административной части сайта, чтобы изменить его вид. После того как не получилось это сделать, они начали атаки. Сейчас на сайте порядка 2,5 тыс. подписей. Это данные, отображенные на ресурсе, но на самом деле подписей представителей спортивной общественности гораздо больше. Они сейчас обрабатываются и будут дозагружены на сайт", - заявили в службе техподдержки athletes.by.

С инициативой обратиться в Международный олимпийский комитет от лица белорусских атлетов ранее заявила чемпионка Европейских игр в Баку и Минске по женской борьбе Василиса Марзалюк. Открытое обращение поддержали теннисистка Арина Соболенко, гимнастка Екатерина Галкина, олимпийского чемпиона по прыжкам на батуте Владислава Гончарова, тренер национальной сборной по хоккею Михаил Захаров и другие.

Письмо провластных спортсменов появилось как ответ на открытое письмо спортсменов, призвавших прекратить насилие и провести новые выборы. 

Отметим, что с момента появления сайта с обращением провластных спортсменов с ним постоянно происходят технические неполадки. Число подписантов меняется, периодически сайт вообще не работает. 

 
Теги: Минск
 
 
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В службе техподдержки рассказали, что на самом деле подписей представителей спортивной общественности гораздо больше 2,5 тысяч, отображенных на сайте.
 
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