В Беларусь идет настоящая зима

Источник материала: Ежедневник

фото: photocentra.ru

В начале следующей недели морозы усилятся.

Как сообщили Белта в Белгидромете, повсеместно в Беларуси установился снежный покров высотой 1-7 см, лишь на северо-востоке Витебской области толщина снега составляет 12 см.

В пятницу, 4 декабря, будет облачно, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, которые не существенно повлияют на высоту снежного покрова. В отдельных районах ожидается гололед, слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, днем будет от минус 1 до плюс 4 градусов.

В выходные погоду будет определять антициклон с центром над Средней Волгой. Температура воздуха в субботу составит от нуля до плюс 5, в восточных районах - 1-3 градуса мороза, днем по западу - 6-8 градусов тепла.

В воскресенье ночью ожидается от минус 7 по востоку до плюс 5 по западу страны. Днем будет от минус 4 до плюс 3, в юго-западных районах - 4-6 градусов тепла.

Усиление морозов ожидается вначале следующей недели. 7-8 декабря ветер начнет приносить воздух с Нижнего Поволжья, где установилась аномально холодная погода. Будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов мороза, по востоку при прояснениях - до минус 10. Днем будет 1-6 градусов ниже нуля, в крайних западных районах - от нуля до плюс 2. Ощущение холода усилит порывистый ветер.

По предварительным прогнозам синоптиков, в середине недели сохранится зимний характер погоды.