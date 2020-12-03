ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларусь идет настоящая зима

03.12.2020 13:19 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: photocentra.ru

В начале следующей недели морозы усилятся.

Как сообщили Белта в Белгидромете, повсеместно в Беларуси установился снежный покров высотой 1-7 см, лишь на северо-востоке Витебской области толщина снега составляет 12 см.

В пятницу, 4 декабря, будет облачно, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, которые не существенно повлияют на высоту снежного покрова. В отдельных районах ожидается гололед, слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, днем будет от минус 1 до плюс 4 градусов.

В выходные погоду будет определять антициклон с центром над Средней Волгой. Температура воздуха в субботу составит от нуля до плюс 5, в восточных районах - 1-3 градуса мороза, днем по западу - 6-8 градусов тепла.

В воскресенье ночью ожидается от минус 7 по востоку до плюс 5 по западу страны. Днем будет от минус 4 до плюс 3, в юго-западных районах - 4-6 градусов тепла.

Усиление морозов ожидается вначале следующей недели. 7-8 декабря ветер начнет приносить воздух с Нижнего Поволжья, где установилась аномально холодная погода. Будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов мороза, по востоку при прояснениях - до минус 10. Днем будет 1-6 градусов ниже нуля, в крайних западных районах - от нуля до плюс 2. Ощущение холода усилит порывистый ветер.

По предварительным прогнозам синоптиков, в середине недели сохранится зимний характер погоды.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале следующей недели морозы усилятся.
 
Новости дня
Новости разные
 
Проезд в общественном транспорте Минска подорожает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика