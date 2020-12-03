|
Почобут: «Если бы это были не омоновцы»
03.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известный журналист посмотрел видео омоновцев, где зафиксирован диалог двух анонимных сотрудников по поводу неожиданных визитеров – вооруженных Лукашенко и его младшего сына, и задался вопросом.
– Конечно, человеку, который устроил свое дешевое псевдосафари, будет обидно, что его опричники, оказывается,
Оно как известно является оскорбительным.
На заре своего президентского правления Лукашенко ввел в Уголовный кодекс расчудесную статью 368 «Публичное оскорбление президента», и если слово «б..дь» является определением Лукашенко, то состав, как говорится, налицо.
Я считаю, однако, что здесь слово «б...дь» использовано для связки слов, и персонально Лукашенко не адресовано. Соответственно состава данного преступления в действиях омоновцев нет.
Правда, если бы это были не омоновцы, то практика судебная в РБ такова, что нашлось бы много экспертов, которые слово «б...дь» истолковали бы иначе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный журналист посмотрел видео омоновцев, где зафиксирован диалог двух анонимных сотрудников по поводу неожиданных визитеров – вооруженных Лукашенко и его...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)