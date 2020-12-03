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Почобут: «Если бы это были не омоновцы»

03.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известный журналист посмотрел видео омоновцев, где зафиксирован диалог двух анонимных сотрудников по поводу неожиданных визитеров – вооруженных Лукашенко и его младшего сына, и задался вопросом.

Почобут: «Если бы это были не омоновцы»

– Конечно, человеку, который устроил свое дешевое псевдосафари, будет обидно, что его опричники, оказывается, совсем не были восхищены его появлением, и к тому же так обидно его комментировали, – рассуждает Анджей Почобут. – Однако данный фрагмент заинтересовал меня исключительно с юридической точки зрения. В связи с появлением Лукашенко несколько раз слышатся нецензурные реплики, и прежде всего слово «б...дь».

Оно как известно является оскорбительным.

На заре своего президентского правления Лукашенко ввел в Уголовный кодекс расчудесную статью 368 «Публичное оскорбление президента», и если слово «б..дь» является определением Лукашенко, то состав, как говорится, налицо.

Я считаю, однако, что здесь слово «б...дь» использовано для связки слов, и персонально Лукашенко не адресовано. Соответственно состава данного преступления в действиях омоновцев нет.

Правда, если бы это были не омоновцы, то практика судебная в РБ такова, что нашлось бы много экспертов, которые слово «б...дь» истолковали бы иначе.

 
 
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Известный журналист посмотрел видео омоновцев, где зафиксирован диалог двух анонимных сотрудников по поводу неожиданных визитеров – вооруженных Лукашенко и его...
 
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