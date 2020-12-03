Источник материала: UDF



BYSOL запускает приложение, которое объединяет фонды помощи белорусам / pixabay.com

«Digital Solidarity будет формировать и показывать индивидуальный список людей, нуждающихся в помощи исходя из ваших персональных возможностей и настроек», — говорят разработчики.

«Даже самая маленькая, но постоянная помощь сможет спасти жизни многих белорусов, а Digital Solidarity позаботится, чтобы ваши средства пошли на самые важные и актуальные просьбы о помощи», — добавляют авторы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мобильное приложение Digital Solidarity объединит все фонды помощи белорусам Главная цель приложения — объединить все заявки на помощь в одном удобном интерфейсе.

Главная цель приложения — объединить все заявки на помощь в одном удобном интерфейсе.Помощь через Digital Solidarity можно будет оказывать и разово, и регулярно.