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Мобильное приложение Digital Solidarity объединит все фонды помощи белорусам

03.12.2020 13:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мобильное приложение Digital Solidarity объединит все фонды помощи белорусам
BYSOL запускает приложение, которое объединяет фонды помощи белорусам / pixabay.com
Фонд солидарности BYSOL запускает универсальное мобильное приложение Digital Solidarity. Оно объединит все ключевые фонды помощи белорусам, пострадавшим от репрессий. С помощью Digital Solidarity можно будет финансово поддерживать пострадавших.

Главная цель приложения — объединить все заявки на помощь в одном удобном интерфейсе.

«Digital Solidarity будет формировать и показывать индивидуальный список людей, нуждающихся в помощи исходя из ваших персональных возможностей и настроек», — говорят разработчики.


Помощь через Digital Solidarity можно будет оказывать и разово, и регулярно.

«Даже самая маленькая, но постоянная помощь сможет спасти жизни многих белорусов, а Digital Solidarity позаботится, чтобы ваши средства пошли на самые важные и актуальные просьбы о помощи», — добавляют авторы.
 
 
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Главная цель приложения — объединить все заявки на помощь в одном удобном интерфейсе.
 
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