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Мобильное приложение Digital Solidarity объединит все фонды помощи белорусам
Источник материала: UDF
BYSOL запускает приложение, которое объединяет фонды помощи белорусам / pixabay.com
Главная цель приложения — объединить все заявки на помощь в одном удобном интерфейсе.
«Digital Solidarity будет формировать и показывать индивидуальный список людей, нуждающихся в помощи исходя из ваших персональных возможностей и настроек», — говорят разработчики.
Помощь через Digital Solidarity можно будет оказывать и разово, и регулярно.
«Даже самая маленькая, но постоянная помощь сможет спасти жизни многих белорусов, а Digital Solidarity позаботится, чтобы ваши средства пошли на самые важные и актуальные просьбы о помощи», — добавляют авторы.
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Главная цель приложения — объединить все заявки на помощь в одном удобном интерфейсе.
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