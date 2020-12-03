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Останемся без кредитов? Взять деньги взаймы у белорусских банков станет намного сложнее

03.12.2020 13:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Останемся без кредитов? Взять деньги взаймы у белорусских банков станет намного сложнее
Иллюстративное фото
Условия выдачи банковских кредитов белорусам в первом квартале 2021 года ужесточатся. Такой прогноз сделали представители 24 белорусских банков, которые прошли анкетирование по просьбе Нацбанка.

Основная тенденция в секторе банковских кредитов, которая наметилась еще в июле-сентябре этого года, — ужесточение. Это отметили представители всех банков. Проблемы с тем, чтобы взять деньги у банков взаймы, испытывают не только рядовые белорусы, которым массово отказывают в выдаче рассрочек даже для покупки бытовой техники, так и мелкий бизнес и даже крупные предприятия. Причина — у банков заканчиваются денежные ресурсы.

— Изменение ситуации с ликвидностью в банках значительно повлияло на ужесточение условий кредитования всех категорий кредитополучателей, — отметили в Нацбанке.

По прогнозам руководителей банков, в четвертом квартале этого года ожидается ужесточение условий кредитования для представителей всех категорий кредитополучателей — и для крупного бизнеса, и для среднего и малого бизнеса, и для физлиц.

А вот уже со следующего года некоторых ждут хорошие новости: так, в первом квартале 2021 года ожидается смягчение условий кредитования для представителей крупного бизнеса. Для мелкого и среднего бизнеса ничего в этом плане не изменится, а вот обычным белорусам, по мнению банкиров, стоит готовиться к худшему — ведь условия выдачи кредитов населению еще более ужесточатся.

Напомним, с конца августа в Беларуси взять товар в кредит или рассрочку стало очень трудно. Многие банки сократили либо вовсе свернули кредитные программы, а те, кто предлагал взять деньги взаймы, предлагают сделать это под заоблачные проценты. Эксперт спрогнозировал, что людям, которые привыкли жить в кредит, надо переставать это делать.
 
 
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Основная тенденция в секторе банковских кредитов — ужесточение.
 
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