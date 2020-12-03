Источник материала: UDF



Группа поддержки Руслана Ровбы возле суда Заводского района / Belsat

Придрались к очкам, которых никогда не выдавали

«Проси больше, ведь все равно получишь меньше».

Сергей Ровба, Руслан Ровба и Андрей Янкович после судебного заседания /Belsat

«Мы пытались узнать настроение в коллективе, подошли к площадке, где обычно собирались. В тот день никаких требований не было, мы просто собрались, разговаривали. Потом к нам подошло несколько замов и стали пугать, что нас уволят. Люди пошли по цехам», – рассказывает Сергей Ровба, брат Руслана.

Был сверху приказ

«Сверху был приказ, что нас надо уволить» , – такое мнение высказал «Белсату» Сергей Ровда.

«Потом меня вызвали и сказали, что этого недостаточно, и надо нас уволить. В списке было три фамилии. Почему именно нас, мы не знаем», – рассказал Сергей.

«Они боятся, что появятся лидеры, которые смогут поднять людей. Вот когда кто-то где-то высунулся, они обратно его. Или в сторону», – говорит Сергей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Вы сами это начали». Уволенные работники судятся с заводом Поддержать Руслана в суде пришло около двадцати человек.

Трое работников МЗКТ –и братья– подали жалобы в суд о незаконном увольнении. 2 декабря прошло заседание по делу Руслана. За последнее время около 50 сотрудников были уволены или уволились с завода.Руслана Ровбу уволили 30 октября якобы за отсутствие в кабинете в течение 35 минут. Второе взыскание было за отсутствие защитных очков. Руслан заявил, что эти причины надуманы и незаконны.На заводе он работает с 2015 года, а с 2020-го был переведен на должность инженера-исследователя и занимался осмотром нерабочего оборудования.В суд Руслан обратился с требованием вернуть его на работу и признать увольнение незаконным. Также он запросил моральную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.Судья спросила, почему такая большая сумма за моральный ущерб. Руслан ответил:Со стороны администрации завода на суде присутствовали юрист Юрий Шамилов и начальник отдела кадров Максим Шишковец, которые не согласились с заявленными требованиями.Перед судом юрист спросил: «Зачем это все?». Руслан ответил: «Вы сами это начали».Первое предупреждение Руслану было вынесено 26 октября за то, что он отсутствовал на рабочем месте в кабинете.26 октября была объявлена всеобщая забастовка. Работники завода МЗКТ, около 30 человек, собрались, чтобы проверить ситуацию. Как раз в этот момент администрация завода начала ходить по кабинетам, чтобы выяснить, кого нет на рабочем месте.Второе предупреждение было за то, что Руслан находился в цехе без защитных очков. Руслан объяснил, что очки ему никто никогда не выдавал.Администрация ответила суду, что они не обязаны быть у всех и нужны только тогда, когда работник входит в производственный цех. На 139 человек есть 20-30 общих очков, которые передаются от человека к человеку. Судья заметила, что это недопустимо во время эпидемиологической ситуации.Позже выяснилось, что Руслан вообще нигде не расписывался в том, что ознакомлен с правилами внутреннего распорядка. Ответчики сказали, что он мог ознакомиться с ними на информационной доске. Хотя согласно Трудовому кодексу, именно работодатель в личном порядке должен ознакомить работника с правилами под роспись, чего сделано не было.На заседании судья спросила у ответчиков, какие гарантии предусмотрены, если работника увольняют по инициативе работодателя. На данный вопрос ответить они не смогли. Какое-то время искали информацию, но выяснилось, что гарантий никаких нет. По уставу профсоюза, в котором находится Руслан, также никаких гарантийных выплат при увольнении не предусмотрено. Материальную помощь Руслану оказал один из независимых фондов.В итоге судьяназначила новое судебное заседание на 8 декабря.Он рассказал, что сначала пришло указание, что их нужно наказать. Поэтому им выписали первое распоряжение о дисциплинарном взыскании. Сергей уточнил, будут ли какие-то последствия из-за этого замечания, на что ему ответили: «Не знаем».Работникам сначала предложили, пока есть шанс, самим написать заявление по соглашению сторон, и тогда бы у них была «чистая трудовая книжка». Но они ответили, что не согласны и не понимают, почему вообще должны увольняться. После окончания рабочего дня им отдали рабочие, где было написано, что они уволены по статье за «невыполнение без уважительных причин служебных обязанностей» и имеют не снятое дисциплинарное взыскание.Сергей Ровба рассказал о случае, когда к ним на завод приезжал Лукашенко: «У меня получилось задать ему пару вопросов, и я спросил, кому в нашей стране власть принадлежит. «Он ответил: в нашей стране – мне». На это я сказал ему, что люди потому и выходят, чтобы изменить эту ситуацию».После этого у Сергея сразу забрали микрофон.После суда Руслан рассказал, что готов вернуться на работу: «Пусть восстановят, а там видно будет. Коллектив у нас нормальный, за исключением нескольких человек».Поддержать Руслана в суде пришло около двадцати человек.3 декабря состоятся аналогичные судебные заседания по делам Андрея Янковича и Сергея Ровбы.