﻿ «Вы сами это начали». Уволенные работники судятся с заводом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Вы сами это начали». Уволенные работники судятся с заводом

03.12.2020 13:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Вы сами это начали». Уволенные работники судятся с заводом
Группа поддержки Руслана Ровбы возле суда Заводского района / Belsat
2 декабря состоялось предварительное судебное заседание об увольнении работника МЗКТ.

Трое работников МЗКТ – Андрей Янкович и братья Руслан и Сергей Ровба – подали жалобы в суд о незаконном увольнении. 2 декабря прошло заседание по делу Руслана. За последнее время около 50 сотрудников были уволены или уволились с завода.

Придрались к очкам, которых никогда не выдавали


Руслана Ровбу уволили 30 октября якобы за отсутствие в кабинете в течение 35 минут. Второе взыскание было за отсутствие защитных очков. Руслан заявил, что эти причины надуманы и незаконны.

На заводе он работает с 2015 года, а с 2020-го был переведен на должность инженера-исследователя и занимался осмотром нерабочего оборудования.

В суд Руслан обратился с требованием вернуть его на работу и признать увольнение незаконным. Также он запросил моральную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Судья спросила, почему такая большая сумма за моральный ущерб. Руслан ответил:

«Проси больше, ведь все равно получишь меньше».


Со стороны администрации завода на суде присутствовали юрист Юрий Шамилов и начальник отдела кадров Максим Шишковец, которые не согласились с заявленными требованиями.

Перед судом юрист спросил: «Зачем это все?». Руслан ответил: «Вы сами это начали».

Первое предупреждение Руслану было вынесено 26 октября за то, что он отсутствовал на рабочем месте в кабинете.

«Вы сами это начали». Уволенные работники судятся с заводом

Сергей Ровба, Руслан Ровба и Андрей Янкович после судебного заседания /Belsat

26 октября была объявлена всеобщая забастовка. Работники завода МЗКТ, около 30 человек, собрались, чтобы проверить ситуацию. Как раз в этот момент администрация завода начала ходить по кабинетам, чтобы выяснить, кого нет на рабочем месте.

«Мы пытались узнать настроение в коллективе, подошли к площадке, где обычно собирались. В тот день никаких требований не было, мы просто собрались, разговаривали. Потом к нам подошло несколько замов и стали пугать, что нас уволят. Люди пошли по цехам», – рассказывает Сергей Ровба, брат Руслана.


Второе предупреждение было за то, что Руслан находился в цехе без защитных очков. Руслан объяснил, что очки ему никто никогда не выдавал.

Администрация ответила суду, что они не обязаны быть у всех и нужны только тогда, когда работник входит в производственный цех. На 139 человек есть 20-30 общих очков, которые передаются от человека к человеку. Судья заметила, что это недопустимо во время эпидемиологической ситуации.

Позже выяснилось, что Руслан вообще нигде не расписывался в том, что ознакомлен с правилами внутреннего распорядка. Ответчики сказали, что он мог ознакомиться с ними на информационной доске. Хотя согласно Трудовому кодексу, именно работодатель в личном порядке должен ознакомить работника с правилами под роспись, чего сделано не было.


На заседании судья спросила у ответчиков, какие гарантии предусмотрены, если работника увольняют по инициативе работодателя. На данный вопрос ответить они не смогли. Какое-то время искали информацию, но выяснилось, что гарантий никаких нет. По уставу профсоюза, в котором находится Руслан, также никаких гарантийных выплат при увольнении не предусмотрено. Материальную помощь Руслану оказал один из независимых фондов.

В итоге судья Мария Савчук назначила новое судебное заседание на 8 декабря.

Был сверху приказ


«Сверху был приказ, что нас надо уволить» , – такое мнение высказал «Белсату» Сергей Ровда.


Он рассказал, что сначала пришло указание, что их нужно наказать. Поэтому им выписали первое распоряжение о дисциплинарном взыскании. Сергей уточнил, будут ли какие-то последствия из-за этого замечания, на что ему ответили: «Не знаем».

«Потом меня вызвали и сказали, что этого недостаточно, и надо нас уволить. В списке было три фамилии. Почему именно нас, мы не знаем», – рассказал Сергей.


Работникам сначала предложили, пока есть шанс, самим написать заявление по соглашению сторон, и тогда бы у них была «чистая трудовая книжка». Но они ответили, что не согласны и не понимают, почему вообще должны увольняться. После окончания рабочего дня им отдали рабочие, где было написано, что они уволены по статье за «невыполнение без уважительных причин служебных обязанностей» и имеют не снятое дисциплинарное взыскание.

«Вы сами это начали». Уволенные работники судятся с заводом

Сергей Ровба рассказал о случае, когда к ним на завод приезжал Лукашенко: «У меня получилось задать ему пару вопросов, и я спросил, кому в нашей стране власть принадлежит. «Он ответил: в нашей стране – мне». На это я сказал ему, что люди потому и выходят, чтобы изменить эту ситуацию».

После этого у Сергея сразу забрали микрофон.

«Они боятся, что появятся лидеры, которые смогут поднять людей. Вот когда кто-то где-то высунулся, они обратно его. Или в сторону», – говорит Сергей.


После суда Руслан рассказал, что готов вернуться на работу: «Пусть восстановят, а там видно будет. Коллектив у нас нормальный, за исключением нескольких человек».

Поддержать Руслана в суде пришло около двадцати человек.

3 декабря состоятся аналогичные судебные заседания по делам Андрея Янковича и Сергея Ровбы.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поддержать Руслана в суде пришло около двадцати человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Избитый Кокориным и Мамаевым белорус требует от них $13 тысяч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика