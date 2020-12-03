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Белорусские рабочие нашли самый быстрый способ избавиться от Таракана

03.12.2020 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусские рабочие нашли самый быстрый способ избавиться от Таракана

  • 3.12.2020, 13:14
  • 1,441
Белорусские рабочие нашли самый быстрый способ избавиться от Таракана
иллюстрационное фото ТАСС

Берем пример!

Самый быстрый мирный способ избавиться от таракана - стачка!

Вчера стачка пополнилась еще тремя смелыми рабочими, которые сказали "нет!" лжи и насилию, пишет телеграм-канал "Рабкор".

Канал приводит имена новых героев сопротивления:

Олег Скребец, сушильщик ОАО "Березастройматериалы",

Алексей Дружинин, работник ОАО "Стройтрест №3" и

Борис Чупринский, ведущий инженер фабрики Гознака.

Берем пример!


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