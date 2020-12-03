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Белорусские рабочие нашли самый быстрый способ избавиться от Таракана
Источник материала: Хартия'97
Белорусские рабочие нашли самый быстрый способ избавиться от Таракана
Берем пример!
Самый быстрый мирный способ избавиться от таракана - стачка!
Вчера стачка пополнилась еще тремя смелыми рабочими, которые сказали "нет!" лжи и насилию, пишет телеграм-канал
Канал приводит имена новых героев сопротивления:
Олег Скребец, сушильщик ОАО "Березастройматериалы",
Алексей Дружинин, работник ОАО "Стройтрест №3" и
Борис Чупринский, ведущий инженер фабрики Гознака.
Берем пример!
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