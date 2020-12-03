Источник материала: Хартия'97

Белорусы разоблачили бывших сотрудников «Беркута», сбежавших в минский ОМОН 10 3.12.2020, 12:45

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Прокуратура Украины обещает проверить фамилии.

Среди нынешних белорусских омоновцев, которые участвуют в разгонах мирных протестов в Минске, белорусские журналисты смогли идентифицировать бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут». Именно беркутовцы в 2013-2014 годах участвовали в жестких разгонах участников протестов на Майдане в центре Киева. После прихода к власти новой политической команды многие из них бежали от следствия. Одни были замечены в аннексированном Крыму, другие – в России, и вот сейчас несколько человек оказались среди сотрудников белорусских спецподразделений, сообщает currenttime.tv .

В центре Минска 15 июля задерживают сторонников оппозиции. Президентская кампания в Беларуси уже в разгаре. На видео во время задержания омоновцами айтишника Александра Кувшинова, который пытался проехать через оцепление силовиков на велосипеде, пользователи интернета идентифицировали бывшего украинского беркутовца Сергея Панасенко. Теперь он в форме белорусского ОМОНа.

В 2017 году, во время предыдущих протестных событий в Беларуси, Панасенко тоже был фигурантом журналистского расследования. Международное сообщество InformNapalm тогда утверждало, что белорусская сторона взяла на службу бывших сотрудников украинского «Беркута».

Об их участии уже в событиях 2020 года писала белорусская служба Радио Свобода. Сейчас новые доказательства опубликованы в материале белорусского издания «Новый час».

Здесь тоже фигурирует фамилия Панасенко – уже не гражданина Украины, а, как утверждают журналисты, гражданина Беларуси. После того как Панасенко впервые идентифицировали в 2017-м во время задержаний участников протестов, в социальных сетях он сменил фамилию и имя, удалил все свои фотографии. Но его все равно узнали летом 2020-го, во время задержания того самого айтишника на велосипеде.

Следующий фигурант расследования – экс-беркутовец Сергей Гавриляк. Правда, журналистам удалось получить доказательства участия Гавриляка только в событиях 2017 года в качестве сотрудника белорусского ОМОНа. На нынешних протестах он замечен не был. В социальных сетях Гавриляк зарегистрирован под выдуманными фамилией и именем, доступ к своей странице он ограничил.

Еще один фигурант журналистского расследования – Анатолий Примак. Он уехал из Украины после победы Майдана. Удалось найти его фото с соревнований по рукопашному бою среди сотрудников милиции, проходивших в Минске в январе 2017 года. Тогда государственное издание «СБ. Беларусь Сегодня» писало о нем как о сотруднике минского ОМОНа. Примак тоже почистил свои социальные сети, удалив фото и любую информацию о предыдущем и нынешнем местах работы.

Однако 6 марта 2020 года имя бывшего украинского беркутовца было замечено в деле Центрального районного суда Минска. Примак был вызван в суд в качестве свидетеля по делу белорусского общественного активиста Николая Дедка. Правда, на заседание Примак не явился якобы из-за болезни.

Государственное издание «СБ. Беларусь Сегодня» своей публикацией от 2018 года об очередном рабочем совещании минских силовиков помогло идентифицировать еще одного украинского экс-беркутовца – Дмитрия Анцупова. 26 октября 2020 года в телеграм-канале, который раскрывает личности силовиков, причастных к разгонам мирных акций в Беларуси, появилась информация о том, что бывший украинский беркутовец Дмитрий Анцупов является инспектором отдела специальной подготовки ОМОН в Минске.

Ранее белорусская служба Радио Свобода отправляла запрос в МВД Беларуси с просьбой разъяснить, сколько бывших украинских сотрудников спецподразделения «Беркут» сейчас работают в стране, но ответа не получила.

Настоящее Время обратилось также в отдел украинской прокуратуры, который занимается расследованиями преступлений, совершенных в отношении участников украинского Майдана в 2013-2014 годах, в том числе сотрудниками «Беркута». Там пообещали проверить фамилии замеченных в белорусских протестах экс-беркутовцев и дать ответ, находятся ли они в розыске и фигурируют ли в материалах расследований.

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