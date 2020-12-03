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Национальный флаг против «заката над болотом»: минчане провели необычный эксперимент
Источник материала: Хартия'97
Национальный флаг против «заката над болотом»: минчане провели необычный эксперимент
Жителям столицы предложили сделать простой выбор.
Минчане
Посмотрите, что из этого вышло, и кто собрал больше обнимашек.
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Жителям столицы предложили сделать простой выбор.
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