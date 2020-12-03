Источник материала: Хартия'97

Национальный флаг против «заката над болотом»: минчане провели необычный эксперимент 3.12.2020, 12:36

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Жителям столицы предложили сделать простой выбор.

Минчане провели необычный эксперимент, они встали рядом, с двумя плакатами, один красно-зеленый, а другой бело-красно-белый, и предложили прохожим обнять того, чей флаг ему ближе.

Посмотрите, что из этого вышло, и кто собрал больше обнимашек.

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