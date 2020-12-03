Источник материала: Хартия'97

Проезд в общественном транспорте Минска подорожает 2 3.12.2020, 12:34

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Фото: kp.by

На 15% повысятся цены на проездные документы.

Проезд в общественном городском транспорте Минска подорожает 9 декабря. Соответствующее решение Мингорисполкома размещено 3 декабря на Национальном правовом интернет-портале и вступит в силу через пять дней после официального опубликования, передает naviny.media .

Отмечается, что тариф на проезд в городском общественном транспорте увеличится на 10 копеек. Так, одна поездка в автобусах, работающих в обычном регулярном сообщении, а также троллейбусах, трамваях обойдется пассажирам в 75 копеек (при покупке у водителя — 80 копеек). Талон в автобусах экспресс-маршрутов будет стоить 90 копеек (95 у водителя).

Стоимость жетона метро вырастет до 80 копеек.

Кроме того, на 15% повысятся цены на проездные документы.

Тариф на проезд в пригородном транспорте увеличится на 1 копейку за 1 км.

Последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Минска дорожала в декабре прошлого года. Тогда цена одной поездки возросла на 5 копеек.

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