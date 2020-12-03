Дмитрий Герчиков покинул пост главного редактора «Прессбола» после пяти месяцев работы на этой должности, сообщает сайт спортивного издания.





Номер «Прессбола» от 1 декабря стал последним под редакцией Герчикова. Контракт с ним расторгнут по соглашению сторон.

«1 июля Герчиков сменил Сергея Кайко, став четвертым главным редактором в почти 30-летней истории "Прессбола". Таким образом, под руководством Герчикова вышло 43 газетных номера», — сообщает pressball.by .

Новый главный редактор пока не определен, отмечает редакция.

Сам Герчиков свой уход из издания комментировать отказался.

После президентских выборов 9 августа на первой полосе газеты были опубликованы материалы с фотографиями протестных акций, а также с осуждением задержания и ареста на 15 суток баскетболистки Елены Левченко. Газета также опубликовала открытое письмо властям более 650 белорусских спортсменов и представителей спортивной отрасли страны, которые категорически осудили «многочисленные факты фальсификации результатов выборов президента» и проявления насилия со стороны силовиков в отношении участников мирных акций протеста.