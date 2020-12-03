В «Беняконях» временно не пропускали транспорт и людей

В пункте пропуска «Бенякони» 3 декабря был приостановлен пропуск лиц и транспортных средств, информирует Госпогранкомитет.



Фото: ГПК

По информации литовской стороны, до 12:30 в международном пограничном пункте пропуска «Шальчининкай» (на белорусской стороне — «Бенякони») временно не осуществлялся пропуск пассажиров и транспорта из-за ремонта на электрических сетях.