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В «Беняконях» временно не пропускали транспорт и людей
Источник материала: Навiны
В пункте пропуска «Бенякони» 3 декабря был приостановлен пропуск лиц и транспортных средств, информирует Госпогранкомитет.
По информации литовской стороны, до 12:30 в международном пограничном пункте пропуска «Шальчининкай» (на белорусской стороне — «Бенякони») временно не осуществлялся пропуск пассажиров и транспорта из-за ремонта на электрических сетях.
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В пункте пропуска «Бенякони» 3 декабря был приостановлен пропуск лиц и транспортных средств, информирует Госпогранкомитет.
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