Под письмом провластных спортсменов - подписи юных баскетболисток из Гродно. Что говорит облспорт

Источник материала: Tut.by

В среду, 2 декабря, появился сайт с подписями провластных спортсменов. Среди подписантов, как оказалось, есть и несовершеннолетние. Так, по данным телеграм-канала «Баскетбол видишь?», в списке фамилии как минимум 13 детей. Это спортсменки из системы гродненского баскетбола. Им от 14 до 16 лет.



Фото с сайта tvc.ru

В официальном фейсбук-аккаунте «Гроднооблспорта» мы поинтересовались, как в список подписантов попали дети и есть ли согласие родителей на то, чтобы несовершеннолетние спортсмены подписывали какие-либо обращения.



Фото: скрин с видео

Ответ был такой:

— Изучите внимательно обращение белорусской спортивной общественности, цитируем: «Мы — белорусские спортсмены, чемпионы, призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, спортсмены, которые начинают свой путь к спортивным вершинам, заслуженные тренеры, посвятившие всю свою жизнь воспитанию чемпионов, молодые перспективные тренеры, которые горят своим любимым делом, и другие сотрудники спортивной отрасли, которые каждый день трудятся на благо спорта». В начале обращения написано, что в том числе обращаются «спортсмены, которые начинают свой путь к спортивным вершинам». В данном случае подписались спортсмены, которые играют со взрослыми спортсменами в составе команд по игровым видам спорта в чемпионатах РБ в высших лигах, например баскетбольный клуб «Виктория». Подписалась вся команда: и тренеры, и взрослые, и молодые игроки, — то есть вся команда поддержала хорошую инициативу. У спортсменов есть и юридическое, и моральное право сделать свой выбор.

Правда, на вопрос, было ли разрешение родителей или опекунов, чтобы дети оставляли подпись под обращением спортсменов, ответа не прозвучало.

Ранее на сайте Гроднооблспорта появилась информация, что «Согласие во имя созидания и мира», а такой же текст опубликован на вышеназванном сайте, подписали около 950 жителей Гродненской области.

— Среди них чемпион Олимпийских игр по прыжкам в высоту Геннадий Авдеенко, серебряный призер Олимпийских игр по метанию молота Иван Тихон, чемпион мира по велоспорту Евгений Королек. Важно, чтобы это послание прошло через каждого, чтобы каждый пропитался этими словами. Потому что в Гродненской области много делается для спорта. Помощь государства колоссальная. За последний олимпийский цикл построено более 100 новых спортивных объектов. От простейших площадок до бассейнов. На них трудятся более 3500 человек. Пятьсот членов национальных сборных команд по различным видам спорта из Гродненской области — целая армия. Кандидатами на участие в Олимпиаде 2021 года записаны 48 атлетов. К сожалению, процесс завоевания лицензий из-за пандемии был приостановлен, — заявил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

Также он рассказал, что подписи под соглашением поставили не только спортсмены и тренеры, но и 50 врачей спортивной медицины, а также технические работники спортсооружений.

Кстати, некоторые спортсмены, чьи подписи стоят под письмом, заявили, что его не подписывали. Например, об этом сказали игроки футбольного клуба «Днепр-Могилев» Максим Ходенков, Евгений Елезаренко и Илья Удодов, а также борец Александр Куришта. Удивилась, найдя себя в списке, и тренер по батуту Наталья Парамонова. Также мастер спорта по греко-римской борьбе Александр Букрей написал, что никакие письма лично не подписывал .