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Экономический суд Минска лишил Tut.by статуса СМИ
Источник материала: Onliner
Сегодня Экономический суд Минска вынес решение по иску Мининформа против Tut.by. Напомним, Мининформ считает, что «недостоверная информация» в материалах, за которые вынесены предупреждения, наносит вред государственным интересам. Tut.by указывает, что лишение статуса СМИ ограничит право граждан на доступ к достоверной информации.
Судья постановил лишить Tut.by статуса СМИ,
(будет дополнено)
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Сегодня Экономический суд Минска вынес решение по иску Мининформа против Tut.by. Напомним, Мининформ считает, что «недостоверная информация» в материалах, за...
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