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Экономический суд Минска лишил Tut.by статуса СМИ

03.12.2020 13:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Экономический суд Минска вынес решение по иску Мининформа против Tut.by. Напомним, Мининформ считает, что «недостоверная информация» в материалах, за которые вынесены предупреждения, наносит вред государственным интересам. Tut.by указывает, что лишение статуса СМИ ограничит право граждан на доступ к достоверной информации. 

Судья постановил лишить Tut.by статуса СМИ, сообщает портал.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня Экономический суд Минска вынес решение по иску Мининформа против Tut.by. Напомним, Мининформ считает, что «недостоверная информация» в материалах, за...
 
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