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Экономический Суд Минска лишил TUT.ВY статуса СМИ
Источник материала: ОНТМинска лишил TUT.ВY статуса СМИ" class="one-news__figure-img">
Ресурс TUT.ВY был лишен статуса СМИ по решению Экономического Суда Минска. Об этом
У портала TUT.ВY на обжалование решения суда есть 15 дней.
Ранее Мининформ вынес несколько предупреждений «Тут Бай Медиа», в связи с чем издание утратило статус СМИ. Предупреждения были вынесены на основании нескольких материалов, которые, по мнению министерства, распространяли недостоверную информацию и причиняли вред государственным и общественным интересам.
Фото: БЕЛТА
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Ресурс TUT.ВY был лишен статуса СМИ по решению Экономического Суда Минска. Об этом информирует Sputnik. У портала TUT.ВY на обжалование решения суда есть 15 дней. Ранее...
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