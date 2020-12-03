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Экономический Суд Минска лишил TUT.ВY статуса СМИ

03.12.2020 13:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Экономический Суд Минска лишил TUT.ВY статуса СМИМинска лишил TUT.ВY статуса СМИ" class="one-news__figure-img">

Ресурс TUT.ВY был лишен статуса СМИ по решению Экономического Суда Минска. Об этом информирует Sputnik.

У портала TUT.ВY на обжалование решения суда есть 15 дней.

Ранее Мининформ вынес несколько предупреждений «Тут Бай Медиа», в связи с чем издание утратило статус СМИ. Предупреждения были вынесены на основании нескольких материалов, которые, по мнению министерства, распространяли недостоверную информацию и причиняли вред государственным и общественным интересам.

Фото: БЕЛТА 

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Теги: Минск
 
 
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Ресурс TUT.ВY был лишен статуса СМИ по решению Экономического Суда Минска. Об этом информирует Sputnik. У портала TUT.ВY на обжалование решения суда есть 15 дней. Ранее...
 
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