Экономический Суд Минска лишил TUT.ВY статуса СМИ

Источник материала: ОНТ

Минска лишил TUT.ВY статуса СМИ" class="one-news__figure-img">

Ресурс TUT.ВY был лишен статуса СМИ по решению Экономического Суда Минска. Об этом информирует Sputnik.

У портала TUT.ВY на обжалование решения суда есть 15 дней.

Ранее Мининформ вынес несколько предупреждений «Тут Бай Медиа», в связи с чем издание утратило статус СМИ. Предупреждения были вынесены на основании нескольких материалов, которые, по мнению министерства, распространяли недостоверную информацию и причиняли вред государственным и общественным интересам.

Фото: БЕЛТА

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