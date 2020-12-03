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В Контиолахти стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Участвуют и белорусы
Источник материала: ОНТ
Двумя спринтерскими гонками сегодня в Контиолахти стартует второй этап Кубка мира по биатлону.
В 15:30 на старт выйдут мужчины. Первым из белорусов на трассу отправится Максим Воробей, у него 19-й номер. Также в заявке – Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Дмитрий Лазовский.
Женская гонка начнется в 18:30. Беларусь представят Анна Сола, Динара Алимбекова, Ирина Кривко и Елена Кручинкина. После первого этапа общий зачёт у мужчин возглавляет норвежец Йоханнес Бё, у женщин – Анна Эберг из Швеции. Хорошо идут и белоруски. Динара Алимбекова – на 4-й позиции, Ирина Кривко – 14-я.
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Двумя спринтерскими гонками сегодня в Контиолахти стартует второй этап Кубка мира по биатлону. В 15:30 на старт выйдут мужчины. Первым из белорусов на трассу...
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