Класковский: «Власти крошат остатки правовой системы»









— Правящая верхушка продолжает изображать дело так, будто источник проблем для Беларуси — это сугубо коварный Запад, якобы завидующий успехам синеокой республики, — пишет Александр Класковский. — Лукашенко по видеосвязи снова клеймил соседние страны ЕС и НАТО с их подрывными планами. Путин его поддержал, заявив, что на Беларусь оказывается беспрецедентное давление извне.





В плане антизападной риторики, ненависти к тому, что они называют цветными революциями, два авторитарных правителя трогательно солидарны. Но при этом Москва явно не торопится открывать перед белорусским партнером закрома.





Из обещанных в сентябре полутора миллиардов долларов кредитных денег Минск пока получил только полмиллиарда, а это на один зуб. Уже декабрь, но стороны пока не договорились, почем будут нефть и газ для Беларуси в 2021 году.





На прежние апелляции относительно газа и нефти подешевле Москва неизменно отвечала, что сначала не грех бы поглубже интегрироваться. Сейчас и эта тема заглохла.





Как считают политические аналитики, Лукашенко стал слишком токсичным партнером, чтобы Кремль подписывал с ним дорожные карты так называемого углубления интеграции.





Тем временем Минск рьяно сжигает мосты в отношениях с Западом и тем самым гробит перспективы получить оттуда вожделенные инвестиции, кредиты, новые технологии.



