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Класковский: «Власти крошат остатки правовой системы»

03.12.2020 13:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политический обозреватель – о послевкусии после саммита ОДКБ.



— Правящая верхушка продолжает изображать дело так, будто источник проблем для Беларуси — это сугубо коварный Запад, якобы завидующий успехам синеокой республики, — пишет Александр Класковский. — Лукашенко по видеосвязи снова клеймил соседние страны ЕС и НАТО с их подрывными планами. Путин его поддержал, заявив, что на Беларусь оказывается беспрецедентное давление извне.

В плане антизападной риторики, ненависти к тому, что они называют цветными революциями, два авторитарных правителя трогательно солидарны. Но при этом Москва явно не торопится открывать перед белорусским партнером закрома.

Из обещанных в сентябре полутора миллиардов долларов кредитных денег Минск пока получил только полмиллиарда, а это на один зуб. Уже декабрь, но стороны пока не договорились, почем будут нефть и газ для Беларуси в 2021 году.

На прежние апелляции относительно газа и нефти подешевле Москва неизменно отвечала, что сначала не грех бы поглубже интегрироваться. Сейчас и эта тема заглохла.

Как считают политические аналитики, Лукашенко стал слишком токсичным партнером, чтобы Кремль подписывал с ним дорожные карты так называемого углубления интеграции.

Тем временем Минск рьяно сжигает мосты в отношениях с Западом и тем самым гробит перспективы получить оттуда вожделенные инвестиции, кредиты, новые технологии.
 
Теги: Минск
 
 
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Политический обозреватель – о послевкусии после саммита ОДКБ.
 
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